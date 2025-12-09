Florin Manole despre reforma administrației publice: Trebuie văzut bob cu bob, să nu afectam servicii publice esențiale

„Trebuie văzut bob cu bob, situație cu situație și decis astfel încât, încă o dată, să nu afectam servicii publice esentiale”, a spus Florin Manole, marți, într-un interviu Adevărul.

Acesta a vorbit despre eforturile întreprinse la ministerul pe care îl conduce: „Trebuie făcute economii. Dar vă spuneam mai devreme. Am făcut economii de 6,3%, dacă e să ne referim strict pe anvelopa salarială la Ministerul Muncii, fără să mă oblige nici guvernul Bolojan, nici Sorin Grindeanu, nici altcineva. Există, deci, situații punctuale, situații diferite, de la județ la județ, de la instituție la instituție”.

Privind exemple de instituții subdimensionate, Manole a spus: „Am dublat numărul de oameni care fac controale la Agenția Națională pentru Protecția Personalului cu Dizabilității, care controlează legalitatea acordării acestor beneficii. Avem doi. Am avut unul singur. La 950.000 de dosare. Nu cred că trebuie să fii expert în administrație publică să înțelegi că acolo e nevoie de mai mult decât doi. nu putem tăia așa ca la croitor de la un capăt la altul”.

Acesta a oferit exemplu și Ministerul Afacerilor Interne: „A vorbit domnul Predoiu, care nu e de la PSD, e de la PNL, despre faptul că sunt mai puțin polițiști decât are nevoie Ministerul de Intern. Cred că are dreptate. Am toată încrederea în profesionalismul domniei sale. N-aș putea să-i spun să taie de acolo de unde zice că e deja deficit de personal”.

Într-un final, Manole a conchis: „Trebuie să vină fiecare minister sau să fie ascultat fiecare minister despre ceea ce are în ogradă, ceea ce poate să facă, ceea ce nu poate să facă”.