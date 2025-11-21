Bolojan, despre sancțiunile SUA asupra Lukoil: Aprovizionarea cu carburanți rămâne asigurată

„Termenele intră în vigoare la date diferite. Pentru rafinăria Lukoil, care este pe o anumită entitate juridică, intră în vigoare acum. Rafinăria este în mentenanță. Din evaluarea experților de la Energie, practic sunt stocuri suficiente în perioada actuală și următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină și motorină să funcționeze fără ca această rafinărie să fie în activitate. Prin urmare, România va fi solidară cu Statele Unite și cu celelalte țări ale Uniunii Europene pentru a pune în practică aceste sancțiuni”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Bolojan a explicat că mentenanța presupune lucrări necesare, însă sancțiunile ar putea bloca anumite plăți, iar deciziile de operare și gestiune rămân responsabilitatea conducerii companiei.

Rețeaua de benzinării: termen 13 decembrie și negocieri în curs

„Rețeaua de benzinării are un termen la jumătatea lunii decembrie, are o pondere de peste 20% ca număr de benzinării în România și așteptăm ca până atunci să se deruleze negocierile între posibilii cumpărători ai acestei rețele și proprietar”, a spus Bolojan.

Guvernul pregătește un act normativ prin care România își va stabili propriul mecanism de sancțiuni.

„Există un act normativ pe care luni îl vom publica în transparență, care este într-o fază avansată, prin care România își stabilește un mecanism de sancțiuni care completează actualul cadru și ne permite să punem sancțiuni doar pentru deciziile adoptate de țările UE, astfel încât săptămâna viitoare acesta să fie adoptat. Funcție de evoluția situației vom decide în luna decembrie dacă acest mecanism va fi activat sau nu. Activarea trebuie să țină cont de realitățile din piață”, a spus premierul.

„Implicarea Guvernului în administrarea unor astfel de active înseamnă răspunderi importante care se pot întoarce împotriva Guvernului. Mecanismul pe care îl avem înseamnă supravegherea activității în așa fel încât să ne asigurăm că afacerile acestor companii se desfășoară independent și că banii care sunt încasați sau fluxurile financiare nu duc către Rusia”, a adăugat Bolojan.

„În ceea ce privește colaborarea dintre Lukoil și RomGaz în Marea Neagră, am luat măsurile necesare pentru ca RomGaz să nu fie afectată de aceste sancțiuni”, a încheiat premierul.

Sancțiunile SUA asupra Lukoil

Sancțiunile SUA care vizează Lukoil și Rosneft au fost anunțate pe 22 octombrie și sunt menite să preseze Rusia să oprească războiul din Ucraina. Conform deciziei Trezoreriei americane, companiile și cetățenii americani nu pot avea relații comerciale cu Lukoil și Rosneft, iar orice firmă care le încalcă riscă să fie exclusă din sistemul financiar bazat pe dolar.

Sancțiunile au intrat în vigoare pe 21 noiembrie, însă țările unde Lukoil deține operațiuni majore, inclusiv România, Bulgaria, Irak și Republica Moldova, au solicitat amânări pentru negocierile de vânzare a activelor internaționale. Lukoil deține rafinării în Bulgaria, România și Olanda, exploatări petroliere în Kazahstan, Irak și Egipt și peste 5.000 de benzinării la nivel mondial.