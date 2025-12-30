Bolojan: Am obținut un acord politic în coaliția de guvernare pentru continuarea reformelor

„Tot pentru anul următor am obținut un acord politic în coaliția de guvernare să continuăm reformele. Avem nevoie de o reformă atât a administrației locale, cât și a celei centrale și de un aparat administrativ care să răspundă nevoilor cetățeanului și să furnizeze servicii de calitate și la timp”, a declarat premierul.

Acordul prevede reducerea cheltuielilor parlamentarilor, măsură deja pusă în practică, și diminuarea subvențiilor acordate partidelor politice.

„Acordul de coaliție prevede și o reducere a cheltuielilor parlamentarilor, lucru care a fost pus în practică, precum și o reducere a subvențiilor pe care le primesc partidele politice. Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România, dar dacă păstrăm cursul stabilit pentru acest an, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru toți cetățenii țării noastre”, a spus Bolojan.

La finalul declarației, premierul a transmis urări românilor pentru un an mai bun decât cel care se încheie.