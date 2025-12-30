Bolojan: Companiile de stat, „găuri negre” susținute ani la rând din bani publici

„Am atacat și problema companiilor de stat, unele fiind adevărate găuri negre pe care le susțineam prin subvenții de mulți ani din banii românilor. Începem să facem ordine și în acest sector”, a spus Bolojan.

Premierul a explicat că măsurile luate în ultimele șase luni au pus „în ordine finanțele publice” și au permis ținerea sub control a cheltuielilor.

„Se cuvine să le mulțumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute în acest an. Aceste sacrificii nu sunt făcute pentru un guvern, ci pentru ca România să redevină o țară care să știe să-și folosească banii cu responsabilitate și cu folos pentru cetățeni”.

Bolojan a precizat că, dacă taxele și impozitele vor fi încasate conform planului și cheltuielile vor fi gestionate prudent, „nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe sau impozite”.

Totodată, Guvernul a achitat toate datoriile către constructori, astfel încât România va intra în 2026 fără datorii și cu fondurile europene asigurate pentru investiții.