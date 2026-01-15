Ministrul Economiei: Companiile de stat, evaluate după rezultate. Nu va mai fi suficientă bifarea indicatorilor

Potrivit ministrului Economiei, statul schimbă modul în care sunt stabilite și monitorizate scrisorile de așteptări, documentele care definesc obiectivele conducerii companiilor publice. Irineu Darău a declarat joi, la Euronews, că 47 de companii de stat vor intra într-un proces de reformă a guvernanței corporative, cu noi criterii de evaluare a managementului.

Evaluare anuală și decizii pe mandat

Ministrul a explicat că, până acum, evaluarea se baza pe indicatori formali, fără o legătură clară cu performanța economică, ceea ce permitea bifarea obiectivelor fără rezultate relevante.

„Nu va mai fi atât de ușor să bifeze 17 indicatori din 20, la care mulți erau despre prezență și cifre irelevante. În noile scrisori de așteptări punem ținte de profit, cifră de afaceri și creșteri anuale”, a spus Darău.

„Asta înseamnă că, în fiecare an când monitorizăm desfășurarea contractului de mandat, putem să-i luăm la întrebări. Și dacă nu îndeplinesc indicatorii, să luăm decizii”, a spus ministrul, explicând de ce sunt schimbate criteriile de evaluare.

Contracte în vigoare, decizii limitate

Darău a recunoscut că statul este în prezent limitat în intervenția asupra conducerii unor companii, din cauza contractelor deja semnate și a cadrului legal. „În câteva situații suntem legați de mâini o perioadă. Dacă îi dai cuiva un contract în alb și îi spui că este plătit, dar fără obligații clare, rezultatul nu poate fi bun”, a afirmat ministrul.

Oficialul a explicat că schimbarea managementului sau desființarea unei companii nu poate fi făcută arbitrar, mai ales în cazul întreprinderilor cu sute sau mii de angajați. „Nu poți să pocnești din degete și să rezolvi o situație, ignorând partea juridică”, a spus el.

Darău: Guvernanța a fost simulată, apoi amânată

Ministrul susține că principiile guvernanței corporative au fost aplicate doar formal în trecut. „Guvernanța corporativă este un principiu foarte bun, dar o perioadă s-a simulat, iar altă perioadă s-a amânat”, a declarat Darău, menționând inclusiv problemele apărute la nivelul AMEPIP, instituția responsabilă de supravegherea întreprinderilor publice.

Potrivit acestuia, situația s-a schimbat în prezent. „AMEPIP-ul a devenit funcțional și intrăm într-un ritm foarte accelerat de ordine”, a spus ministrul. Darău a precizat că există termene „foarte agresive” până la sfârșitul lunii martie pentru finalizarea procedurilor de selecție a conducerii companiilor de stat, asumate prin PNRR.

În luna noiembrie, premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul lucrează la o listă de aproape 50 de companii cu pierderi mari și probleme de administrare, pe care le-a descris drept „găuri negre” pentru bugetul de stat și care ar putea fi lichidate sau restructurate după aprobarea Executivului.