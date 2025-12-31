Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: „Dumnezeu să aibă în pază toți românii de pretutindeni”

Premierul Ilie Bolojan transmite un mesaj de Anul Nou, vorbind despre sacrificii, responsabilitate și speranța unui viitor mai bun pentru România.
Bianca Popa
31 dec. 2025, 19:33, Politic

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj pe Facebook de Anul Nou adresat românilor din țară și din diaspora, în care a subliniat importanța solidarității, a responsabilității și a încrederii în anul care urmează.

În mesajul său, șeful Guvernului a arătat că anul care se încheie a fost unul dificil, marcat de decizii necesare pentru stabilizarea finanțelor publice și corectarea unor neajunsuri acumulate în timp.

Ilie Bolojan le-a mulțumit românilor pentru eforturile depuse în susținerea familiilor, pentru răbdarea demonstrată și pentru sacrificiile făcute într-o perioadă complicată.

Premierul și-a exprimat încrederea că anul viitor va aduce oportunitatea de a depăși greutățile și de a construi o Românie mai echilibrată, în care fiecare cetățean să își poată clădi un viitor mai bun.

Mesajul a pus accent pe ideea de unitate și pe nevoia de a merge mai departe împreună, cu responsabilitate și speranță.

În încheiere, Ilie Bolojan le-a urat românilor multă sănătate și împliniri în noul an și a transmis un gând special către românii de pretutindeni, invocând protecția divină asupra tuturor.

