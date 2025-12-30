Prima pagină » Știrile zilei » Ilie Bolojan: Cheltuim atent banii publici și dăm semnale de reducere a deficitului

Ilie Bolojan: Cheltuim atent banii publici și dăm semnale de reducere a deficitului

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la finalul ultimei ședințe de Guvern din acest an, că măsurile fiscale dure adoptate în primele luni de mandat au fost necesare pentru evitarea suspendării fondurilor europene și pentru recâștigarea încrederii piețelor financiare.
Ilie Bolojan: Cheltuim atent banii publici și dăm semnale de reducere a deficitului
Rareș Mustață
30 dec. 2025, 20:35, Politic

Premierul Ilie Bolojan a susținut, marți, declarații de presă la Palatul Victoria, în care a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare.

Acesta a afirmat că, la preluarea mandatului, România se afla într-o situație critică, cu riscul suspendării fondurilor europene și al pierderii accesului la finanțare externă.

Potrivit premierului, primele măsuri luate de Guvern au vizat stabilizarea finanțelor publice.

Creșterea TVA, eliminarea unor sporuri salariale și înghețarea unor venituri au reprezentat decizii dificile, dar necesare pentru reducerea deficitului bugetar și pentru menținerea credibilității României în fața creditorilor.

Bolojan a precizat că aceste măsuri au permis statului să se împrumute ulterior la costuri mai mici, iar dobânzile plătite în prezent sunt deja sub nivelul de la începutul anului.

Al doilea pachet de reforme a vizat reducerea unor cheltuieli considerate nedrepte din punct de vedere social.

Premierul a amintit modificările propuse în domeniul pensiilor magistraților, atât în privința valorii acestora, cât și a vârstei de pensionare, subliniind că Guvernul așteaptă o decizie a Curții Constituționale care să clarifice cadrul legal.

În domeniul apărării, Ilie Bolojan a declarat că România și-a respectat angajamentele internaționale și a accesat programul european SAFE, care permite modernizarea armatei cu impact limitat asupra deficitului bugetar.

În sănătate, premierul a susținut că finanțarea a devenit mai eficientă, iar fondurile sunt direcționate mai clar către nevoile pacienților.

Totodată, șeful Guvernului a afirmat că au fost operate schimbări importante în sistemul fiscal, unde anterior existau numeroase excepții și mecanisme de optimizare, în detrimentul unor reguli clare și echitabile.

Recomandarea video

Moda de Revelion: ce culori și texturi definesc ținutele de final de an
G4Media
De la faliment, la masa deciziilor: cum a ajuns Grecia lider al Eurogrupului, în timp ce România rămâne blocată în inflație și austeritate
Gandul
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
Cancan
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport
Cum a devenit China o putere militară de top în doar zece ani. Supremația strategică a Occidentului, pusă în pericol
Libertatea
Cea mai bună rețetă de ciorbă de burtă pentru masa de Revelion. Varianta tradițională de zeci de ani
CSID
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor