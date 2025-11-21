Prima pagină » Politic » Bolojan: Mașinile noi vor avea reducere de 20% la impozit, cele vechi vor fi penalizate

Pachetul fiscal include o măsură de taxare a poluării care dă discount de aproximativ 20% la impozitarea mașinilor noi și vine cu o penalizare de până la 20% pentru mașinile foarte vechi, afirmă premierul Ilie Bolojan.
Cătălin Drulă despre „cumnata" numită secretar de stat: Este o relație de rudenie prin alianță care nu mai există
Daniel Băluță: Marii dezvoltatori să ofere o parte din locuințe pentru componenta socială
Daniel Băluță: Este o realitate că Guvernul nu ne-a plătit nimic pentru lucrările la Planșeul Unirii
Ilie Bolojan, despre numirea cumnatei lui Cătălin Drulă secretar de stat la MIPE: Este propunerea USR
Bolojan, despre sancțiunile SUA asupra Lukoil: Aprovizionarea cu carburanți rămâne asigurată
Andreea Tobias
21 nov. 2025, 16:27, Politic

Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe pe 10 decembrie asupra pachetului fiscal. Prim-ministrul pornește de la premiza că legea va fi declarată constituțională, după ce au fost scoase articolele declarate neconstituționale.

„Una din prevederile din pachet, este vorba de respectarea unui jalon privind taxarea poluării, care dă un discount de aproximativ 20% la impozitarea pe mașinile noi și vine cu o penalizare de aproximativ de până la 20% pentru mașinile foarte vechi”, a spus Bolojan.

Bolojan: Condiție pentru depunerea cererii de plată numărul 4

Premierul a explicat că adoptarea acestui jalon este o condiție pentru depunerea cererii de plată numărul 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro. România ar urma să încaseze acești bani la finalul lunii februarie.

Bolojan a subliniat că pachetul fiscal stă la baza bugetului pe anul viitor.

Încasarea grantului este foarte importantă pentru a asigura investițiile pe parcursul anului 2026.

Curtea Constituțională a declarat neconstituțional articolul care se referea la testarea cu pantograful a angajaților de la ANAF. În Parlament au fost eliminate acele articole declarate neconstituționale, fără să se facă alte modificări.