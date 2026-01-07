Cum și-au extins Statele Unite granițele prin achiziții. Groenlanda, vechiul vis american

Potrivit agenției EFE, secretarul de stat Marco Rubio a confirmat în fața unui grup de congresmeni că președintele Donald Trump este dispus să cumpere Groenlanda și că administrația sa pregătește un plan actualizat pentru a negocia achiziția teritoriului autonom aparținând Regatului Danemarcei.

Interesul Statelor Unite pentru achiziționarea Groenlandei nu este nou. Încă din 1946, președintele Harry Truman a propus Danemarcei 100 de milioane de dolari pentru insulă. În timpul primului mandat al lui Donald Trump, ideea a fost relansată, dar a fost respinsă ferm de premierul danez Mette Frederiksen, care a declarat că „Groenlanda nu este de vânzare”.

Acum, în al doilea mandat, Trump susține că deținerea Groenlandei este o „necesitate absolută” pentru securitatea națională a SUA.

Precedentul istoric al achizițiilor

De-a lungul ultimilor 200 de ani, Statele Unite și-au extins teritoriul printr-o serie de tranzacții majore. Cumpărarea Louisianei în 1803 de la Franța pentru 15 milioane de dolari a dublat suprafața țării.

Florida a fost cedată de Spania în 1821, iar Texas s-a alăturat Uniunii în 1845.

Ulterior, în urma războiului mexicano-american, SUA au obținut vaste teritorii, inclusiv California și Arizona.

Un alt exemplu relevant este achiziționarea Alaskăi de la Rusia în 1867 pentru 7,2 milioane de dolari, o tranzacție considerată inițial o greșeală, dar care s-a dovedit strategică.

În 1917, Danemarca a vândut Insulele Virgine Statelor Unite, consolidând prezența americană în Caraibe.

Aceste precedente alimentează argumentele administrației Trump privind fezabilitatea achiziționării Groenlandei.

Administrația Trump consideră că achiziționarea Groenlandei ar oferi Statelor Unite avantaje strategice majore, inclusiv control asupra rutelor arctice, acces la resurse naturale și consolidarea apărării în fața Rusiei și Chinei.

Marco Rubio a subliniat că planul este în fază de analiză și că se caută „o formulă acceptabilă din punct de vedere diplomatic”.

Reacția Danemarcei

Guvernul danez nu și-a schimbat poziția oficială, insistând că Groenlanda nu este de vânzare.

Totuși, relansarea discuțiilor privind achiziționarea Groenlandei riscă să genereze tensiuni diplomatice între Washington și Copenhaga, dar și să provoace reacții la nivelul Uniunii Europene și NATO.

În contextul rivalităților globale și al competiției pentru Arctica, achiziționarea Groenlandei devine un subiect central al politicii externe americane. Rămâne de văzut dacă această ambiție se va concretiza sau va rămâne, ca în trecut, doar o declarație controversată.