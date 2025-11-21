Bolojan: Până în 2029-2030 România va fi conectată prin autostrăzi și drumuri expres cu Ucraina și Moldova

Premierul a anunțat că vineri Guvernul încheie toate procedurile de pregătire a aplicației de finanțare pentru programul SAFE. Aplicația va fi pe ordinea de zi a ședinței CSAT de luni, iar apoi va fi trimisă Comisiei Europene. „În următoarele două luni de zile va fi analizată această aplicație, în așa fel încât estimăm că cel mai târziu la finalul primului trimestru anului viitor vom ști cu exactitate care sunt proiectele care vor urma să fie finanțate prin acest program”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, este o aplicație în valoare de 16,6 miliarde euro, din care 4,2 miliarde reprezintă finanțări care vor fi alocate pe componenta de infrastructură și peste 12 miliarde sunt dotări pentru armată, pentru Ministerul de Interne și pentru celelalte forțe din sistemul de apărare națională.

Conform premierului, pe componenta de transporturi, cea mai importantă alocare, peste 90%, va viza „capetele de autostradă din Moldova, care nu mai aveau finanțare”.

Este vorba de legătura dintre Pașcani pe lângă Iași cu cu Republica Moldova și de legătura cu Ucraina, Pașcani pe lângă Suceava până la Siret.

„Asta înseamnă că lucrările care astăzi se desfășoară în forță pe tronsonul dintre București și Pașcani vor putea fi continuate în anii următori, în așa fel încât cel mai târziu, în 2029-2030, și aceste tronsoane de autostradă sau drumuri expres să fie finalizate și nordul României să fie conectat de sud, atât pe relația Ucraina-București, dar și pe relația Republica Moldova-Iași-București”, a declarat premierul.

El anunță că vor fi continuate negocierile cu firmele care vor furniza dotări pentru Armata României, dar și cu țările cu care România ar urma să facă achiziții comune.

Ilie Bolojan susține că firmele românești vor fi integrate în acest lanț.

„Una din țintele pe care le-au avut colegii noștri a fost aceea de a obține ca 50% din ceea ce se livrează să fie produs în România și această prevedere foarte importantă asigură atât colaborarea industriei naționale de armament dar și a industriei private din România cu companii importante producătoare care își vor localiza direct sau indirect prin parteneri producția în România”, a spus el.