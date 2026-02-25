Protest al sindicatelor din Educație, împreună cu ANOSR, la Palatul Cotroceni: „Vă e frică de un popor educat?” / Scrisoare deschisă trimisă către Nicușor Dan

UPDATE 14:00: Scrisoare deschisă către Nicușor Dan

Sindicatele din Educație i-au transmis o scrisoare deschisă președintelui Nicușor Dan, în care îi cer să se implice „ferm și responsabil pentru a readuce educația și cercetarea în centrul priorităților reale ale statului român”, conform Edupedu.

Profesorii solicită intervenția președintelui pentru deblocarea angajărilor, creșterea finanțării, anularea unor măsuri considerate defavorabile și refacerea burselor studențești.

În document se arată: „Deoarece Președintele României exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate, conform art. 80 din Constituție, vă solicităm să interveniți ferm și responsabil pentru a readuce educația și cercetarea în centrul priorităților reale ale statului român”.

Printre solicitări se numără:

reluarea angajărilor și sprijin pentru tinerii cercetători,

eliminarea măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025,

majorarea bugetelor pentru educație și cercetare,

recunoașterea rolului profesorilor în noua lege a salarizării,

păstrarea indemnizației pentru titlul de doctor,

lansarea programelor naționale de cercetare,

refacerea integrală a burselor studențești,

deblocarea fondurilor universităților pentru proiecte europene.

Reprezentanții sindicatelor spun că „aceste revendicări sunt în deplin acord cu promisiunile Dumneavoastră electorale și cu prevederile documentelor strategice publicate de Administrația Prezidențială, care consacră educația și cercetarea drept domenii prioritare și componente ale securității naționale.”

În același document apare și un avertisment adresat președintelui, Nicușor Dan.

„Sperăm că veți folosi autoritatea și poziția Dumneavoastră pentru a scoate România de pe această traiectorie periculoasă, pentru a nu rămâne în istorie drept Președintele care a girat primul buget al educației și cercetării aflat în scădere, raportat la anul anterior, în contradicție cu angajamentele asumate.”

„În sensul celor precizate mai sus, vă recomandăm să inițiați un proiect de reformă a sistemului educaţional din România, care să reunească experți din zona universităților din România, a institutelor de cercetare şi a academiilor, care împreună cu organisme de profil şi cu actori relevanţi ai mediului privat, să asigure găsirea unor soluţii de succes pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă educaţia din România.”, se mai precizează.

UPDATE 13:15

Liderii din sindicate au intrat în Palatul Cotroceni:

UPDATE 12:40: Număr mare de persoane la protest

Conform datelor MEDIAFAX, aproximativ 500 de persoane s-au strâns acum în stradă pentru a protesta împotriva măsurilor bugetare din educație ce afectează condițiile de muncă ale studenților și profesorilor.

Aceștia au venit cu pancarte și hârtii pe care sunt scrise mesaje precum: „Vă e frică de un popor educat?”, „Performanța se susține, nu se sancționează”, „Minister fără ministru, Educație fără buget. Domnule președinte, ce mai faceți?”.

Se cere în cor demisia premierului României, Ilie Bolojan.

Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a făcut declarații în timpul participării la protestul din educație:

UPDATE 12:08: Participanții s-au adunat la protest

În aceste momente, manifestanții se adună în stradă pentru a lua parte la protestul organizat de sindicatele din educație. Conform informațiilor obținute de MEDIAFAX, sunt în jur de 200 de persoane prezente în acest moment.

Adunarea participanților la protest are loc între 11:30 și 12:00, potrivit programului anunțat:

„25 februarie 2026, între orele 11:30 – 14.00, adunare publică având drept scop: „Atragerea atenţiei asupra faptului că salariaţii din educaţie nu sunt de acord cu măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar adoptate în învăţământ, care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice”, pe trotuarul adiacent statuii Leu, din bd. Geniului, astfel:

– între orele 11:30 – 12.00, adunare participanţilor pe trotuarul adiacent statuii Leu, din bd. Geniului;

– între orele 12.00 – 13.30, adunare publică de protest pe trotuarul adiacent statuii Leu, din bd. Geniului;

– între orele 13.30 – 14.00, defluire totală a participanţilor, se arată în document.

UPDATE: ANOSR va lua parte la protest

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a anunțat că se alătură protestului de miercuri din faţa Palatului Cotroceni.

Reprezentanții ANOSR și-au exprimat nemulţumirea faţă de politicile educaţionale adoptate în ultimul an. Studenţii acuză reducerea transportului, scăderea burselor cu aproximativ 52% şi alocarea unui buget mai mic pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării, „(ne)condus de Prim-ministrul Ilie Bolojan”.

„ANOSR critică vehement măsurile de austeritate aplicate în educaţie începând cu anul 2025, care au afectat grav condiţiile de viaţă şi din învăţământ ale studenţilor, precum şi sustenabilitatea şi predictibilitatea întregului sistem de educaţie românesc”, arată ANOSR într-un comunicat de presă.

Studenţii au enumerat principalele decizii care au avut efecte negative asupra învăţământului superior:

Limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar pentru studenţi doar pe ruta domiciliu – centru universitar, începând cu 1 ianuarie 2025, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 156/2024, ceea ce a generat costuri suplimentare pentru studenţi, a redus mobilitatea academică şi accesul la oportunităţi, pentru o economie bugetară nesemnificativă, de doar 14 milioane de lei, adică sub 0,0021% din cheltuielile bugetului general consolidat pentru 2025;

Adoptarea Legii nr. 141/2025, care a redus fondul de burse şi protecţie socială cu aproximativ 52%, scăzând numărul beneficiarilor cu circa 44.000, reducând perioada de acordare de la 12 la 9 luni şi eliminând bursele pentru studenţii cu taxă.

Potrivit ANOSR, educaţia şi membrii comunităţii academice rămân „o ţintă principală a austerităţii”, fiind expuse reducerilor de finanţare. În acelaşi timp, unele universităţi au anunţat majorări ale taxelor de şcolarizare începând cu toamna acestui an, ceea ce afectează într-o măsură destul de mare studenţii. În acest context, ANOSR solicită: alocarea a cel puţin 15% din cheltuielile bugetului general consolidat pentru educaţie; revenirea la acordarea burselor pe întreaga durată a anului calendaristic (12 luni); creşterea procentului din salariul minim net folosit pentru calculul costului standard al fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a menţine valoarea fondului de burse comparabilă cu cea din 2024; reintroducerea posibilităţii studenţilor cu locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de stat; creşterea contribuţiei instituţiilor de învăţământ superior la fondul de burse pentru a suplimenta numărul de burse, inclusiv pentru bursele sociale; revenirea la reducerea de 90% pentru transportul feroviar intern pe toate rutele

Știrea inițială

Trei organizații sindicale din sistemul de învățământ au anunțat o manifestație în fața Palatul Cotroceni, ce va avea loc miercuri între orele 12:00 și 13:30.

Acțiunea este organizată de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret și Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater. Organizatorii estimează participarea a aproximativ 500 de persoane. Evenimentul are autorizație oficială.

Protestul are loc sub sloganul „Şcoală săracă – Ţară needucată” și vine ca urma la seria acțiunilor organizate de sindicatele din Educație în ultimele luni. Reprezentanții federațiilor sindicale au anunțat mobilizarea într-un mesaj comun adresat membrilor.

„Din nou în stradă! Miercuri, 25 februarie, cele trei federaţii sindicale din învăţământ organizează o acţiune de protest”, au transmis organizațiile sindicale.

Sindicaliștii spun că protestul urmărește să atragă atenția asupra efectelor măsurilor bugetare adoptate de autorități asupra sistemului de învățământ.

Potrivit organizatorilor, evenimentul își propune să semnaleze faptul că „salariaţii din educaţie nu sunt de acord cu măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar adoptate în învăţământ, care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice”.

Liderii sindicali avertizează, de asemenea, că tensiunile din sistemul de educație pot duce la forme mai puternice de protest. Printre variantele luate în calcul se află chiar declanșarea unei greve generale în perioada examenelor naționale.

În paralel, sindicatele au inițiat o campanie de strângere de semnături pentru un proiect legislativ cetățenesc. Demersul își propune anularea unor măsuri prevăzute de Legea 141/2025, act normativ ce include prevederi fiscal-bugetare contestate de angajații din educație.

Reprezentanții sindicatelor au explicat că inițiativa are nevoie de un număr mare de susținători pentru a ajunge în dezbaterea Parlamentului.

„Pentru luarea în discuţie a acestei iniţiative de către Parlamentul României, trebuie să depunem la Parlament tabele care să conţină cel puţin 100.000 de semnături. Pentru ca această iniţiativă să fie o reuşită, vă rugăm să vă implicaţi în campania de strângere de semnături!”, au transmis organizațiile sindicale către angajații din sistem.