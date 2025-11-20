Prima pagină » Știrile zilei » Proiectul privind pensiile magistraților, trimis la CSM

Proiectul privind pensiile magistraților, trimis la CSM

Proiectul privind pensiile magistraților va fi trimis joi spre avizare la CSM, a anunțat Ioana Nadina Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.
Cosmin Pirv
20 nov. 2025, 13:09, Politic

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a spus că proiectul de lege privind pensiile magistraților, pus în transparență decizională, va fi trimis joi spre avizare la CSM.

„Speranța, dorința este ca dacă CSM va emite aviz până săptămâna viitoare, joi sau vineri, să aibă loc angajarea răspunderii guvernului pentru acest proiect de lege. Dacă nu va veni avizul CSM, desigur, conform deciziei Curții Constituționale, el va fi așteptat până la termenul de 30 de zile”, a declarat Ioana Nadina Dogioiu.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, coinițiat de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, a fost publicat, miercuri, în procedură de transparență decizională. Potrivit proiectului, pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare a magistraților va crește la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de 15 ani.