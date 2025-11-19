Prima pagină » Politic » Guvernul modifică pensiile magistraților: pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, perioada de tranziție va fi de 15 ani

Guvernul modifică pensiile magistraților: pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, perioada de tranziție va fi de 15 ani

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, coinițiat de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, a fost publicat, miercuri, în procedură de transparență decizională. Potrivit proiectului, pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare a magistraților va crește la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de 15 ani.
Guvernul modifică pensiile magistraților: pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, perioada de tranziție va fi de 15 ani
Sursa foto: Marian Ilie/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
19 nov. 2025, 19:15, Politic

Noua formulă de calcul stabilește că pensia de serviciu va reprezenta 55% din baza de calcul. Această bază este definită ca fiind media indemnizațiilor brute realizate de magistrat în ultimii cinci ani de activitate. De asemenea, proiectul introduce o plafonare, stipulând clar că pensia rezultată „nu va putea depăși 70% din ultima indemnizație netă”.

Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

Pe lângă schimbările de calcul, proiectul aduce modificări importante la condițiile de pensionare. Prin urmare, în cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieșirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice, va fi de 10 ani.

„Având în vedere importanța unui proces de legiferare rapid, Guvernul își exprimă speranța că procesul de avizare, inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii, se va derula cu celeritate”, se arată în comunicatul emis de Guvern.