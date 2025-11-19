Guvernul modifică pensiile magistraților: pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, perioada de tranziție va fi de 15 ani

Noua formulă de calcul stabilește că pensia de serviciu va reprezenta 55% din baza de calcul. Această bază este definită ca fiind media indemnizațiilor brute realizate de magistrat în ultimii cinci ani de activitate. De asemenea, proiectul introduce o plafonare, stipulând clar că pensia rezultată „nu va putea depăși 70% din ultima indemnizație netă”.

Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

Pe lângă schimbările de calcul, proiectul aduce modificări importante la condițiile de pensionare. Prin urmare, în cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieșirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice, va fi de 10 ani.

„Având în vedere importanța unui proces de legiferare rapid, Guvernul își exprimă speranța că procesul de avizare, inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii, se va derula cu celeritate”, se arată în comunicatul emis de Guvern.