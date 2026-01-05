Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților

Coincidență sau nu, Curtea de Apel București a decis amâne decizia privind contestarea judecătorilor CCR, Mihai Busuioc și Dacian Dragoș, în aceeași zi în care CCR urmează să se pronunțe pe pensiile magistrțailor, respectiv data de 16 ianuarie.

Avocata Silvia Uscov a contestat numirea, de vara trecută, a doi judecători ai Curții Constituționale. Este vorba de Mihai Busuioc și Dacian Dragoș.

Ședința din 29 decembrie 2025 a Curții Constituționale a României pentru pensiile magistraților s-a încheiat cu o amânare din lipsă de cvorum. Ședința inițială a avut loc duminică, 28 decembrie, dar a fost amânată pentru 29 decembrie.

Următoarea ședință va avea loc în data de 16 ianuarie.

Doar 5 dintre cei 9 judecători au fost prezenți în sală.

Actul normativ vizează schimbări majore în ceea ce privește pensiile speciale ale magistraților.

Sesizarea a fost transmisă CCR după ce premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru a doua variantă a proiectului de lege. Judecătorii Înaltei Curți au decis în unanimitate să conteste actul normativ, susținând că noile reglementări afectează independența justiției și conduc, în fapt, la desființarea pensiei de serviciu pentru magistrați. Decizia a fost adoptată cu votul tuturor celor 102 judecători prezenți.

Prima formă a legii privind pensiile magistraților a fost respinsă de Curtea Constituțională pe 20 octombrie, motivarea fiind legată de lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii.

Proiectul de reformă aflat în prezent în analiza CCR prevede modificarea modului de calcul al pensiei, aceasta urmând să reprezinte 55% din media indemnizațiilor brute încasate în ultimii cinci ani de activitate, cu un plafon de maximum 70% din ultima indemnizație netă. Totodată, este propusă creșterea vechimii minime necesare pentru pensionare de la 25 la 35 de ani, precum și majorarea vârstei de pensionare până la 65 de ani.

Aplicarea noilor reguli ar urma să se facă etapizat. Perioada de tranziție este stabilită la 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026, timp în care vârsta de pensionare va crește gradual, cu câte un an. Conform proiectului, în anul 2042, magistrații ar urma să se poată pensiona la vârsta de 65 de ani.