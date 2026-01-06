Prima pagină » Sport » Dinamo București și CSM Arcada Galați, meciuri decisive în cupele europene la volei masculin

Dinamo București și CSM Arcada Galați, meciuri decisive în cupele europene la volei masculin

Dinamo București și CSM Arcada Galați joacă marți seară în manșele retur ale 16-imilor din competițiile europene, CEV Cup, respectiv Challenge Cup. Dinamo joacă în Bulgaria, cu Lokomotiv Plovdiv, iar Arcada - în Portugalia, cu Benfica Lisabona.
sursă foto: CEV
Petre Apostol
06 ian. 2026, 08:41, Sport

Dinamo București, devenită campioană națională pentru prima oară după 30 de ani, este la un pas de optimile Cupei CEV.

Dinamo dispută marți, de la ora 18:00, în deplasare, returul 16-imilor de finală, contra bulgarilor de la Lokomotiv Plovdiv. După victoria clară din tur, scor 3-0, dinamoviștii au nevoie de două seturi câștigate pentru a obține calificarea directă în optimile de finală.

În cazul unui eșec cu 0-3 sau 1-3, calificarea se va decide în „setul de aur”.

Meciul Lokomotiv – Dinamo se joacă pe un velodrom

Meciul este programat într-o arenă specială, Kolodruma din Plovdiv. Arena este un velodrom care găzduiește frecvent competiții internaționale. Aici se desfășoară inclusiv Campionatele Naționale ale României de ciclism pe pistă.

Dacă va merge mai departe, Dinamo va întâlni în optimi învingătoarea dublei dintre Panathinaikos Atena și Poitiers, scor 0-3, în tur.

CSM Arcada, duel dificil în Challenge Cup

Tot marți, CSM Arcada Galați are un test extrem de dificil în returul șaisprezecimilor Challenge Cup, pe terenul formației Benfica Lisabona. În tur, la Galați, Arcada s-a impus cu 3-1, dar calificarea rămâne deschisă.

Pentru a merge mai departe, gălățenii au nevoie de minimum două seturi câștigate.

Meciul Benfica – CSM Arcada începe la ora 21:00.

Formația pregătită de Sergiu Stancu traversează o perioadă foarte bună. Ocupă locul 2 în Divizia A1, a câștigat meciul din Cupa României și are trei victorii din trei meciuri europene în acest sezon.

