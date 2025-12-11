Arcada Galați învinge pe Benfica Lisabona, în prima manșă a 16-imilor de finală din Challenge Cup

Arcada Galați a cedat primul set, cu scorul de 23-25.

Echipa pregătită de Sergiu Stancu a revenit în actul secund. Gălățenii au controlat jocul în setul secund, adjudecat cu 25-23.

În actul al treilea, Arcada Galați s-a desprins la patru puncte în partea a doua, câștigând cu 25-21.

Al patrulea set a fost adjudecat clar de gălățeni, scor 25-20.

Ian Iereshchenko a fost liderul gazdelor, cu 18 puncte, dintre care 16 în atac (52% procentaj de reușită).

S-au mai remarcat de la Arcada jucătorii Aaro Nikula 16 puncte, Saso Stalekar 15 puncte (5 blocaje), Marian Bala 13 puncte (56% recepție pozitivă) și liberoul Carol Kosinski (60% recepție pozitivă, 45% recepție excelentă).

De la portughezi, Felipe Bandero și Diaz Nivaldo au fost liderii la puncte marcate, cu câte 13 puncte fiecare.

Manșa retur este programată pe 6 ianuarie 2026.