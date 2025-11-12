Trei echipe românești joacă în cupele europene la volei masculin. SCM U Craiova debutează în noul sezon al CEV Cup. Arcada și Steaua joacă în Challenge Cup

SCM Universitatea Craiova își începe aventura europeană în CEV Cup. Oltenii întâlnesc în prima rundă preliminară formația belgiană Greenyard Maaseik, cu manșa tur în deplasare, de la ora 21:30.

Greenyard Maaseik este un nume important în voleiul european, având în palmares 16 titluri de campioană a Belgiei, două finale de Liga Campionilor (1997, 1999) și una de CEV Cup (2008). În sezonul trecut, echipa belgiană a încheiat pe locul 4 în campionatul intern.

Manșa retur se va juca la Craiova, pe 19 noiembrie.

În Challenge Cup, România are trei reprezentante: Arcada Galați, Steaua București și SCM Zalău, aceasta din urmă fiind calificată direct în turul al treilea.

Arcada Galați deschide turul al doilea pe teren propriu, în fața formației finlandeze Ford Levoranta Sastamala. Echipa antrenată de Sergiu Stancu pornește ca favorită, urmând să joace returul în Finlanda, pe 19 noiembrie. Adversara a încheiat sezonul trecut pe locul 5 în campionatul finlandez.

Partida este programată în Sala Dunărea din Galați, de la ora 18:00.

Steaua București participă în Challenge Cup după ce a câștigat Cupa Balcanică. La tragerea la sorți, bucureștenii au primit un adversar din Azerbaidjan – Kilasedichi Baku, echipă care are în lot opt jucători străini.

Meciul este programat în Sala Mihai Viteazul din București, de la ora 19:00. Partida retur se va disputa la Baku, pe 20 noiembrie.