Inter Milano învinge Atalanta și încheie anul 2025 pe prima poziție în Serie A

Antrenorul român al echipei Inter, Cristian Chivu, a făcut o schimbare inspirată în partea a doua a jocului, trimițându-l pe teren pe tânărul Francesco Pio Esposito. La prima atingere a balonului, acesta l-a servit perfect pe Lautaro, care a marcat și a stabilit scorul final.

Thuram a deschis, totuși, scorul pentru Inter, în minutul 35. Însă, reușita francezului a fost anulată din cauza unei poziții de ofsaid.

Grație acestui succes, Inter Milano încheie anul 2025 pe primul loc în Serie A, cu 36 de puncte după 16 meciuri.

Inter este urmată de AC Milan (35 puncte) și Napoli (34 puncte).

Atalanta, în schimb, coboară pe locul 10 în clasament, cu 22 de puncte.

Tot duminică, AC Milan s-a impus cu 3-0, pe teren propriu, cu Verona. Napoli a câștigat, de asemenea, în deplasare, scor 2-0, cu Cremonese.

Cristian Chivu, antrenorul Inter, mulțumit de evoluție

„Sunt mulțumit și de prestația lui Marcus Thuram, care a alergat, a presat corect și a creat probleme apărării adverse. Când părea că nu mai are energie, a intrat Pio și a trimis imediat pasa pentru Lautaro care a marcat. Suntem fericiți de rezultat pentru că ne arată că scorul contează mult”, a declarat antrenorul român Cristian Chivu, la conferința de după partidă.

Chivu a subliniat, totodată, că succesul echipei nu este niciodată garantat.

„În fotbal nimic nu este previzibil. Pentru a fi competitivi trebuie să îndrăznim și să arătăm pe teren valoarea noastră. Suntem doar la mijlocul turului, drumul e lung, dar vrem să fim competitivi și să luptăm împotriva nedreptăților și a celor care cred că totul e garantat. Campionatul demonstrează adevărata valoare a unei echipe”, a mai spus Chivu.

Inter va reveni pe teren pe 4 ianuarie, când va primi vizita celor de la Bologna.