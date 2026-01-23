Cristian Chivu va purta torța olimpică pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026

Reprezentanții Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 au anunțat, vineri seara, pe Instagram, că antrenorul nerazzurri este oficial purtător al torței pentru Milano Cortina 2026.

Anunțul este însoțit de o fotografie cu Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, care va purta torța olimpică.

De asemenea, și echipa de fotbal Inter Milano al cărei antrenor este românul a făcut acest anunț pe Facebook.

„Cristian Chivu va duce torța olimpică. Antrenorul lui Nerazzurro este oficial Tedoforo de la Milano Cortina 2026!”.



Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina se desfășoară în perioada 6 – 22 februarie 2026.

Cristian Chivu, în vârstă de 44 de ani, a semnat, în vara anului 2025, un contract valabil pentru următoarele două sezoane, până în vara anului 2027, cu gruparea din Milano.