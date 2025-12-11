Arcada Galați domină echipa etapei a 8-a din Divizia A1 la volei masculin

Meciul de volei dintre CSM Arcada Galati (echipament rosu) si Steaua Bucuresti, contand pentru Divizia A1, disputat la Sala Sporturilor Dunarea din Galati, sambata, 5 aprilie 2025. SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO

Arcada Galați a învins pe SCMU Craiova cu 3-0, Corona a trecut de campioana en-titre, Dinamo București, în Ștefan cel Mare, cu 3-2, iar Steaua s-a impus în Giulești, tot cu 3-2, cu Rapid.

Echipa etapei a 8-a, conform Federației Române de Volei, este următoarea:

Rareș Bălean (extremă Steaua București) – 30 de puncte (+19). De departe omul meciului în victoria echipei sale contra Rapidului. A reușit 25 de puncte în atac cu o eficiență de 63%. A mai servit și 5 ași. Pe preluare, chiar dacă a greșit 4 mingi, Rareș s-a descurcat bine: 41% recepție pozitivă și 21% excelentă.

Ștefan Lupu (centru, Corona Brașov) – 12 puncte (+10). Internaționalul român intră pentru prima dată în echipa rundei. 8 puncte reușite de Lupu în atac, cu o eficiență de 62%, la care a adăugat un as și trei blocaje. Prestație solidă și om de bază în echipă.

Aaro Nikula (universal, Arcada Galați, Finlanda) – 20 de puncte (+17). Omul cu punctele pentru Arcada. Finlandezul a jucat la cel mai înalt nivel. 16 puncte obținute în atac, cu 59% eficiență, la care a adăugat un as și trei blocaje. Eficient, când el joacă bine, Arcada e greu de învins.

Renet Vanker (coordonator, Arcada Galați, Estonia) – 2 puncte (-2). Coordonatorul gălățenilor și-a arătat clasa în jocul cu SCMU Craiova. A variat mingile pe fileu și a găsit mereu soluții câștigătoare pentru a învinge blocajul advers. La a doua prezență în echipa etapei.

Saso Stalekar (centru, Arcada Galați, Slovenia) – 7 puncte (+5). Slovenul prinde echipa etapei pentru a doua oară. Din nou foarte sigur pe el pe fileu. 5 puncte în atac, cu 71% eficiență și alte două blocaje. Greu de trecut de adversari.

Ewoud Gommans (extremă, Corona Brașov, Țările de Jos) – 22 de puncte (+14). Căpitanul Coronei a făcut un meci mare. Și-a trecut în cont 22 de puncte, dintre care 18 în atac, cu 49% eficiență. A mai contribuit și cu patru blocaje! Și pe preluare, deși dinamoviștii au vrut să-l destabilizeze, nu prea au reușit. Din 41 de mingi, a greșit doar trei. Cifrele sale la preluare: 61% recepție pozitivă și 22% excelentă. Este prima dată în echipa etapei.

Santiago Arroyo (libero, Steaua București, Argentina) – O nouă prestație excelentă pentru argentinian în Giulești. Santiago și-a ajutat enorm coechipierii pe preluare. A jucat nu mai puțin de 36 de mingi, greșind de doar două ori. 67% recepție pozitivă și 31% excelentă sunt cifrele lui.

Antrenorul etapei:

Sergiu Stancu (Arcada Galați) – Antrenorul Galațiului și-a adus echipa într-o formă foarte bună. Arcada tocmai a câștigat al patrulea meci consecutiv, învingând în ordine Rapid, Steaua, Corona și, în ultima rundă, Craiova.