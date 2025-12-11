Primăria Sectorului 2 anunță cofinanțarea noului stadion Dinamo, dar și deschiderea unui nou parc sportiv

Potrivit anunțului dat de primar, Sectorul 2 va contribui cu o finanțare de 25 de milioane de euro, sumă care va fi eșalonată în trei ani.

„Până la finalul lui 2027 vom aloca peste 80 de milioane de lei, astfel încât lucrările să se desfăşoare în ritmul solicitat de Guvernul României și să evităm orice blocaj financiar.

Implicarea Sectorului 2 este decisivă pentru realizarea proiectului. După patru luni de analiză și discuții tehnice cu CS Dinamo, am construit o formulă de colaborare care acoperă atât investiția, cât și utilizarea eficientă a viitoarei infrastructuri”, a declarat Rareș Hopincă, în anunțul dat pe pagina Facebook.

Odată cu dezvoltarea arenei, Primăria Sectorului 2 plănuiește să deschidă și un nou parc sportiv Dinamo de aproape 20 ha, care va include: pistă de alergare de 2 km, zone pentru sport de masă și antrenament, atât pentru copii, cât și pentru seniori, dar și zone de relaxare și petrecere a timpului liber. De asemenea, proiectul noului parc are în vedere și atât reamenajarea, cât și extinderea spațiilor verzi.

Prin noul protocol cu Dinamo, elevii din Sectorul 2 vor avea acces gratuit la:

până la 30% din bilete la competițiile sportive organizate de club (fotbal, handbal, volei, baschet etc.);

tabere sportive de vară;

sesiuni dedicate de inițiere și pregătire sportivă;

competiții între școli;

vizite educative și acces la Muzeul Sportiv Dinamo;

activități dedicate în cadrul programelor „Săptămâna Altfel” și „Săptămâna Verde”;

traininguri pentru profesorii de educație fizică din Sectorul 2.

Cele două proiecte, respectiv Arena Multifuncțională Dinamo, dar și parcul sportiv vor fi supuse votului în ședința de Consiliu Local care va avea loc marți, 16 decembrie.

„Obiectivul este crearea unui centru sportiv deschis, funcțional și integrat în viața comunității, utilizat zilnic de un număr cât mai mare de oameni. Prin acest demers, Sectorul 2 devine un actor important în modernizarea infrastructurii sportive a Capitalei”, a scris Rareș Hopincă.