Superliga: FCSB – Dinamo, derby fără gol pe Arena Națională

Partida, arbitrată de Marian Barbu, a fost una echilibrată.

Primul șut pe spațiul porții i-a aparținut lui Adrian Șut, în minutul 21, însă portarul Epassy a reținut.

FCSB a avut emoții în minutul 34, când Târnovanu a rămas întins pe gazon după un contact cu Caragea, dar portarul a continuat partida.

În debutul reprizei secunde, Octavian Popescu a scăpat singur cu Epassy și a încercat un lob, însă mingea a trecut peste poartă.

Dinamo a replicat în minutul 75, când Boateng a trimis în bară, iar finalul a aparținut echipei lui Kopic, fără gol însă.

Rezultatul de 0-0 este primul derby fără gol între FCSB și Dinamo după 27 de meciuri consecutive în care s-a înscris.

În urma remizei, Dinamo se menține pe locul trei, cu 35 de puncte, iar FCSB este pe locul opt, cu 25 de puncte.

Echipele de start

FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Cisotti, Olaru, M. Toma – Tănase.

Antrenor: Elias Charalambous

Rezerve: Udrea, Zima – Dăncuș, Edjouma, Pantea, Oct. Popescu, Stoian, Thiam

Dinamo: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Soro, Caragea.

Antrenor: Zeljko Kopic

Rezerve: Roșca, Din-Licaciu – Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Al. Pop