Scandal înainte de meciul Dinamo-Oțelul. Clubul bucureștean este acuzat de discriminare, metode securiste și trecut obscur

SC Oțelul Galați a publicat un comunicat de presă vineri prin care condamnă decizia clubului Dinamo București legată de accesul suporterilor gălățeni în sectorul oaspete al Arenei Naționale. Accesul este condiționat de domiciliul înscris în actul de identitate, au explicat gălățenii care consideră că măsura „reprezintă o practică abuzivă, discriminatorie și profund nejustificată, incompatibilă cu normele și spiritul fotbalului modern.”

Gălățenii folosesc termeni duri vorbind despre metode securiste și un trecut obscur al dinamoviștilor.

„Filtrarea spectatorilor pe criteriul domiciliului amintește mai degrabă de metode administrative securiste, nicidecum de procedurile unei organizații sportive din anul 2025. Situația este cu atât mai gravă cu cât același tip de restricție a fost aplicat și la meciul precedent disputat de echipa noastră la București, ceea ce arată un tipar de comportament îngrijorător față de suporterii Oțelului Galați. Din păcate, prin astfel de decizii, Dinamo demonstrează din nou că nu se poate desprinde de propriul trecut obscur și continuă să repete aceleași metehne și atitudini opace, care nu își mai au locul într-un fotbal profesionist. În loc să adopte standarde moderne, se revin la reflexe vechi, care pun bariere artificiale și tensionează inutil atmosfera sportivă”, scrie în documentul semnat de clubul Oțelul Galați.

Plângeri pa bandă rulantă

În plus, gălățenii au anunțat că au informat autoritățile.

„Prin această decizie, suporterii echipei noastre, fie că locuiesc în alte județe, sunt excluși arbitrar, deși apartenența la Oțelul nu este definită de o adresă din buletin, ci de loialitate și pasiune. În fața acestor abuzuri repetate, SC Oțelul Galați a întreprins toate demersurile legale și regulamentare necesare: sesizări oficiale către FRF și LPF, plângere depusă la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), solicitând investigarea de urgență a acestor practici și luarea măsurilor care se impun. Totodată, solicităm ridicarea de urgență a acestei dispoziții discriminatorii. În caz contrar, clubul Dinamo București își va asuma consecințele legale și regulamentare pe care instituțiile competente le vor dispune”, mai scrie în comunicat.

La final conducerea clubului a făcut apel la proprii suporteri să meargă în număr mare la meci.

„Facem un apel ferm către toți suporterii Oțelului Galați: veniți la meci, susțineți echipa, indiferent de domiciliul pe care îl aveți! Oțelul este o familie unită, iar nicio măsură abuzivă nu va reuși să ne divizeze. SC Oțelul Galați rămâne ferm alături de toți suporterii săi, indiferent de orașul, județul sau țara în care locuiesc. Nu vom accepta nicio măsură care încearcă să ne intimideze sau marginalizeze familia roș-alb-albastră. Oțelul este o comunitate unită. Iar această comunitate nu poate fi împărțită după niciun criteriu discriminator”, a precizat clubul Oțelul.

Partida Dinamo-Oțelul, din Superliga de fotbal, se va disputa sâmbătă, de la ora 20.45, pe Arena Națională din București.