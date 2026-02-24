Prima pagină » Sport » Atacantul George Pușcaș a semnat cu Dinamo

Atacantul George Pușcaș a semnat cu Dinamo

Clubul Dinamo a anunțat marți semnarea unui contract valabil până în 2027 cu atacantul George Pușcaș.
Atacantul George Pușcaș a semnat cu Dinamo
Foto: Facebook/Dinamo București
Cosmin Pirv
24 feb. 2026, 14:46, Sport

Potrivit anunțului făcut de Dinamo, George Pușcaș a semnat cu clubul din postura de jucător liber de contract.

În vârstă de 29 de ani, George Pușcaș a jucat în cariera sa la cluburi precum Inter Milano, Palermo, Reading, Pisa și Genoa. Cele mai multe meciuri le-a disputat în Serie B, unde a adunat 143 de apariții, 42 de goluri și 6 pase decisive. De asemenea, în Championship a bifat 84 de partide pentru Reading, reușind 17 goluri și 5 pase decisive.

Pușcaș a debutat la Națională în 2018, iar până în prezent a strâns 46 de selecții și 11 goluri sub tricolor.

„Venirea lui George reprezintă o premieră în cariera sa, acesta nefiind prezent până acum în Superligă. Dinamo devine astfel primul său club din România la nivelul primului eșalon”, notează reprezentanții clubului Dinamo.

Pușcaș a semnat un contract pentru un sezon și jumătate, până în 30 iunie 2027, și va evolua cu numărul 47.

Dinamo este pe locul 2 în clasamentul Superligii, cu 52 de puncte, la egalitate cu Rapid.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
Gandul
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
De la jurist în Ucraina la bonă și menajeră în România. „Poți să fii o menajeră, dar asta nu înseamnă că nu ești om cu studii sau că ești mai prejos de cineva”
Libertatea
6 semne ale zodiacului chinezesc atrag noroc și succes financiar pe 24 februarie 2026
CSID
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor