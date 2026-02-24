Atacantul George Pușcaș a semnat cu Dinamo

Potrivit anunțului făcut de Dinamo, George Pușcaș a semnat cu clubul din postura de jucător liber de contract.

În vârstă de 29 de ani, George Pușcaș a jucat în cariera sa la cluburi precum Inter Milano, Palermo, Reading, Pisa și Genoa. Cele mai multe meciuri le-a disputat în Serie B, unde a adunat 143 de apariții, 42 de goluri și 6 pase decisive. De asemenea, în Championship a bifat 84 de partide pentru Reading, reușind 17 goluri și 5 pase decisive.

Pușcaș a debutat la Națională în 2018, iar până în prezent a strâns 46 de selecții și 11 goluri sub tricolor.

„Venirea lui George reprezintă o premieră în cariera sa, acesta nefiind prezent până acum în Superligă. Dinamo devine astfel primul său club din România la nivelul primului eșalon”, notează reprezentanții clubului Dinamo.

Pușcaș a semnat un contract pentru un sezon și jumătate, până în 30 iunie 2027, și va evolua cu numărul 47.

Dinamo este pe locul 2 în clasamentul Superligii, cu 52 de puncte, la egalitate cu Rapid.