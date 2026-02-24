Prima pagină » Sport » România, învinsă de Turcia la Campionatul Mondial de hochei pe gheață feminin – Divizia III/ Grupa B

Naționala feminină de hochei pe gheață a României a fost învinsă marți de reprezentativa Turciei, scor 3-4 (1-1, 0-2, 2-1), în al doilea meci din cadrul Campionatului Mondial - Divizia III / Grupa B, care se desfășoară la Zagreb, în Croația, pe patinoarul de la Admiral Ice Dome.
sursă foto: Federația Română de Hochei pe Gheață
România a deschis scorul, prin Ana Voicu, în minutul 2:37, în superioritate numerică, după eliminarea jucătoarei Seda Demir Haksever. Turcia a egalat în minutul 5:49, prin Azra Senyuva, iar prima treime s-a încheiat la egalitate, 1-1.

În treimea a doua, Turcia a profitat de două situații de superioritate numerică și s-a desprins pe tabelă. Elif Tandogan a marcat pentru 2-1 în minutul 21:48, iar Sumeyye Cakmak a dus scorul la 3-1 în minutul 37:11.

România a revenit în ultima parte a jocului. Julia Bende a redus din diferență în minutul 44:50. Iar Iana Plătică a egalat în minutul 51:50, după o fază la care au mai contribuit Ana Voicu și Edit Szekeres.

Finalul a fost însă favorabil Turciei. Seda Demir Haksever a înscris golul decisiv în minutul 55:43, stabilind scorul final, 4-3.

În ultimele patru minute de joc, ambele echipe au avut câte o perioadă de superioritate numerică, însă niciuna nu a reușit să concretizeze.

România a încheiat cu 39 de șuturi pe poartă (față de 32 ale Turciei), dintre care 22 în ultima treime de joc.

Turcia evoluează în acest eșalon după retrogradarea din Divizia III/Grupa A, în sezonul anterior.

România rămâne cu 3 puncte, pbținute prin succesul de luni, cu Bulgaria, și ocupă locul 3 în clasament.

Turcia se află pe prima poziție, cu 6 puncte.

Marți mai sunt programate meciurile Thailanda – Serbia, de la ora 17:00, respectiv Croația – Bulgaria, de la ora 20:30.

