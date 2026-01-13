România câștigă și al doilea meci de la Campionatul European de polo pe apă, cu Turcia. Urmează duelul pentru primul loc din grupă, cu Italia

Echipa națională a României de polo pe apă a fost condusă după primul sfert, 4-5, însă a câștigat următoarele două sferturi, ambele cu 7-5.

Turcia a revenit, însă tricolorii au gestionat mai bine momentele decisive din final. Chiar dacă turcii s-a impus în ultimul sfert cu 4-2, echipa antrenată de Bogdan Rath a obținut a doua victorie consecutivă din grupă.

Principalii marcatori ai României au fost Vlad Georgescu, cu 5 goluri, Andrei Neamțu, cu 4, Tudor Fulea, cu 3, Francesco Iudean și Matei Luțescu, fiecare cu câte 2 goluri. Au mai punctat Prioteasa, Gheorghe, Belenyesi și Luncan, câte un gol fiecare.

Pentru Turcia s-au remarcat Caner, cu 6 goluri, și Duzenli, cu 5 reușite.

În primul meci al grupei, România a învins Slovacia cu 16-8, iar cu două victorii și 6 puncte este sigură de calificarea mai departe.

Următoarea adversară a tricolorilor este Italia, care s-a calificat și ea în grupele principale, după succesul cu Slovacia, marți seară, scor 17-12.

Ultima etapă a grupei D are loc joi. Meciul România – Italia este programat de la ora 16:15.

Primele trei clasate din fiecare dintre cele patru grupe se califică în faza grupelor principale.

În alte partide ale zilei de marți, Croația a învins Georgia, cu 18-7, iar Grecia a surclasat Slovenia, scor 23-8.