România, victorie în primul meci la Campionatul European de Polo de la Belgrad

România începe cu dreptul parcursul la Campionatul European, cu o victorie împotriva Slovaciei.

Potrivit Federației Române de Fotbal, pe lista marcatorilor s-au remarcat Darian Luncan, Vlad Georgescu și Alexandru Gheorghe, fiecare cu câte 3 goluri.

Au mai contribuit pe tabela de marcaj Nicu Oanta și Andrei Neamțu cu 2 goluri, precum și Levente Vancsik, Matei Lutescu, Tudor Fulea, fiecare cu câte un gol.

La Campionatul European, România face parte din Grupa D, alături de Slovacia, Turcia și Italia.

România va juca în 13 ianuarie cu Turcia și în 15 ianuarie cu Italia.

Iată lotul României pentru această competiție: Marius Tic, Belenyesi David, Matei Lutescu, Tudor Fulea, Andrei Neamțu, Andrei Prioteasa, Andrei Țepeluș, Nicolae Oanță, Alexandru Gheorghe, Vlad Georgescu, Francesco Iudean, Levente Vancsik, Mihai Drăgușin, David Bota, Darian Luncan.