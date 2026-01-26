Naționala feminină de polo pe apă a României debutează luni seară la ediția 2026 a Campionatului European

Echipa României face parte din Grupa B, alături de Portugalia, Spania și Ungaria.

Lotul României este format din următoarele jucătoare: Dvortzhetska Mariia, Oprișa Lorena, Szeghalmi Krisztina, Laboncz Nikolette, Matei Alexia, Nagy Debora, Melnychuk Anastasiia, Șerbănescu Ana, Mihăilă Briana, Sandu Andra, Bobeanu Andreea, Pleșca Alisia, Novăcean Amalia, Pascu Sara.

Stafful tehnic este alcătuit din antrenorii Ionuț Cismaru și Edward Andrei și kinetoterapeutul Georgeta Kari.

Meciul cu Portugalia este programat de la ora 23:00.

Pentru echipa României urmează confruntările cu Ungaria, marți, de la ora 15:45, și cu Spania, joi, de la ora 14:15.

România și Portugalia s-au calificat la Campionatul European 2026 în aceeași manieră. Au încheiat pe primele două locuri în turneul de calificare de anul trecut de la Setúbal, Portugalia.

Portugalia a încheiat pe primul loc în grupă după ce a învins România cu 13-7 și Cehia cu 18-12.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în calificările pentru Campionatul European din 2020, în aprilie 2019. Partida a avut loc atunci tot în Portugalia, la Rio Maior. Gazdele s-au impus cu 14-11.

Confruntarea din prima zi de la Funchal va fi astfel a treia întâlnire consecutivă pe teren portughez între cele două formații.

După ce a încheiat pe locul 11 la debutul în competiția continentală, în 2022, și pe locul 14 în 2024, echipa României a obținut calificarea pentru a treia oară consecutiv la turneul final. Tricolorele au învins, în turneul de calificare, la limită, scor 12-11, Cehia, la Setúbal, obținând dreptul de a participa la Funchal 2026.

România ocupă în prezent locul 13 în ierarhia continentală.

Portugalia a obținut cea mai bună clasare la un campionat european în 2016, când a ocupat locul 10. În prezent se află pe locul 20 la nivel european.