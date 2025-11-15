Prima pagină » Sport » Reacția clubului Dinamo București după „mesajul jignitor” care a provocat un scandal în Bosnia

Clubul Dinamo București a reacționat sâmbătă, după ce în spațiul public au apărut imagini cu un mesaj jignitor afișat la Belgrad de un grup de suporteri aflați în tranzit spre meciul Bosnia – România.
Reacția clubului Dinamo București după „mesajul jignitor” care a provocat un scandal în Bosnia
Iulian Moşneagu
15 nov. 2025, 23:17, Sport

Dinamo precizează într-o postare pe Facebook că „respinge categoric orice formă de discurs extremist, discriminare, ură etnică, xenofobie sau glorificare a actelor și personajelor condamnate pentru crime împotriva umanității”.

Clubul afirmă că astfel de comportamente sunt contrare valorilor sale.

„Astfel de manifestări sunt incompatibile cu valorile pe care Dinamo le promovează constant: respect, fair-play, empatie și responsabilitate față de comunitatea noastră și față de fotbal”, a precizat formația bucureșteană.

Dinamo subliniază că se delimitează total de incidentul produs la Belgrad: „Ne distanțăm complet de orice comportament care afectează imaginea României, a fanilor români și a fenomenului fotbalistic”.

Dinamo transmite și un mesaj de solidaritate către comunitățile vizate: „În egală măsură, transmitem respectul nostru față de toate comunitățile care au fost vizate sau afectate de astfel de acțiuni și reafirmăm angajamentul clubului de a promova un climat sănătos, civilizat și sigur în jurul sportului”.

În încheiere, clubul reamintește că „Dinamo a fost, este și va rămâne un club deschis tuturor oamenilor, indiferent de etnie, religie, naționalitate sau convingeri”.

Reacția survine după apariția în spațiul public a unui banner afișat la Belgrad, care făcea referire la Ratko Mladić, comandant sârb condamnat pentru crime de război. Bannerul apare alături de un steag al unei facțiuni a echipei Dinamo București.

