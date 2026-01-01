Enzo Maresca părăsește funcția de antrenor principal al echipei Chelsea

Plecare antrenorului italian era de așteptat, după ce relațiile sale cu personalități cheie de la Stamford Bridge s-au deteriorat, a raportat Sky News. Clubul a declarat: „În perioada petrecută la club, Enzo a condus echipa către succes în UEFA Conference League și FIFA Club World Cup. Aceste realizări vor rămâne o parte importantă a istoriei recente a clubului și îi mulțumim pentru contribuția sa. Având în vedere obiectivele cheie care mai sunt de atins în patru competiții, inclusiv calificarea în Liga Campionilor, Enzo și clubul consideră că o schimbare oferă echipei cea mai bună șansă de a reveni pe drumul cel bun în acest sezon. Îi urăm lui Enzo mult succes în viitor.”

Fostul antrenor al Leicester a fost numit succesor al lui Mauricio Pochettino în iunie 2024.

După 18 luni la cârma echipei, el părăsește clubul pe locul cinci în clasamentul Premier League, la 15 puncte distanță de liderul Arsenal, după o singură victorie în ultimele șapte meciuri din prima ligă.

Maresca, în vârstă de 45 de ani, a condus Chelsea la calificarea în Liga Campionilor prin ocuparea locului patru în sezonul trecut, pe lângă câștigarea Conferinței Ligii și a Cupei Mondiale a Cluburilor.