Arsenal învinge pe Chelsea și se califică în finala Cupei Ligii

Echipa lui Mikel Arteta își asigurase un avantaj în tur, când a învins cu 3-2. Havertz, intrat pe teren de pe banca de rezerve, a decis calificarea în ultimele momente ale partidei disputate pe Emirates Stadium.

A fost o victorie de descătușare pentru „tunari”, care pierduseră precedentele patru semifinale disputate: Liga Campionilor și Cupa Ligii în 2025, Cupa Ligii în 2022 și Europa League în 2021.

Arsenal va disputa prima sa finală după șase ani, urmând să întâlnească pe Wembley, pe 22 martie, câștigătoarea duelului dintre Manchester City și Newcastle.

City pornește cu prima șansă, având un avantaj de 2-0 înaintea manșei secunde programate miercuri, pe Etihad Stadium.

Ultimul trofeu al Cupei Ligii câștigat de Arsenal datează din 1993, clubul pierzând ultimele trei finale disputate. Londonezii au acum ocazia să pună capăt acestei secete și să câștige primul trofeu după FA Cup din 2020, care rămâne singura distincție obținută de Arteta de la numirea sa în decembrie 2019.

Sezonul actual se anunță unul memorabil pentru Arsenal, lider în Premier League, cu un avans de șase puncte, și calificată în optimile Ligii Campionilor după ce a câștigat toate cele opt meciuri din faza grupelor.

Chelsea, antrenată de Liam Rosenior, venea după șase victorii în șapte meciuri în toate competițiile de la instalarea sa. Arsenal i-a provocat singurele înfrângeri din acest scurt mandat până acum.

Fără căpitanul Martin Ødegaard, accidentat, și fără Bukayo Saka, care s-a accidentat la încălzire înaintea meciului cu Leeds de sâmbătă, Arsenal nu a strălucit, dar a reușit să obțină victoria.

După o primă parte echilibrată și afectată de ploaia torențială, Chelsea nu a reușit să-și creeze suficiente ocazii. Havertz a dat lovitura decisivă în ultimele secunde ale prelungirilor, când a profitat de un contraatac, l-a driblat pe portarul Robert Sanchez și a înscris în poarta goală.