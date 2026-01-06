Prima pagină » Sport » Antrenorul Liam Rosenior anunță că părăsește Strasbourg pentru a prelua Chelsea

Antrenorul Liam Rosenior anunță că părăsește Strasbourg pentru a prelua Chelsea

Antrenorul Liam Rosenior (41 ani) a anunțat oficial că părăsește echipa franceză Strasbourg pentru a prelua conducerea formației engleze Chelsea, ambele cluburi deținute de compania BlueCo.
Antrenorul Liam Rosenior anunță că părăsește Strasbourg pentru a prelua Chelsea
Meciul de fotbal dintre FC Paris (echipament albastru) si Strasbourg (echipament alb) din etapa a V-a a Ligii 1 franceze, disputat pe stadionul Jean-Bouin din Paris, duminica, 21 septembrie 2025. In imagine: Liam Rosenior, antrenor Strasbourg . DRAGOS PASCANEANU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
06 ian. 2026, 11:13, Sport

Sub contract până în 2028, antrenorul Liam Rosenior a susținut o conferință de presă marți dimineață la Strasbourg, unde și-a explicat decizia.

„Am primit permisiunea să discut cu unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Este o onoare să fiu luat în considerare. Probabil voi deveni antrenorul lui Chelsea. Am un acord verbal, care va fi semnat în următoarele ore. Am vrut să vin să explic personal, înainte de a pleca”, a spus Liam Rosenior, potrivit publicației L’Equipe.

Rosenior a vorbit despre sentimentele sale privind plecarea de la Strasbourg.

„Există decizii care îți schimbă viața. Voi iubi Strasbourg toată viața. Nu puteam să spun nu. Este un club imens. Mă apropie și de copiii mei, îmi era dor de ei. Am dat mereu totul pentru club. Este o mândrie pentru mine și ar trebui să fie și pentru Racing, pentru Marc Keller. Ultimele zile au fost complicate. Am fost fericit la început, nu pot să neg, întotdeauna am visat la asta. Sunt și puțin trist că părăsesc Strasbourg”, a mai spus el.

Rosenior, care a discutat deja cu câțiva jucători, a recunoscut că momentul nu este ideal.

„Viitorul va spune. Nimic nu e garantat în viață. Poate că succesorul meu va avea și mai mult succes! Sper să fie bine așa”, a încheiat antrenorul englez.

Chelsea a confirmat, marți la amiază, numirea lui Rosenior antrenor principal.

Cel mai probabil, Rosenior nu va fi prezent la meciul de miercuri seară al echipei Chelsea împotriva lui Fulham, dar poate fi prezent sâmbătă, la partida contra lui Charlton.

Chelsea s-a despărțit, în urmă cu cinci zile, de antrenorul Enzo Maresca. Tehnicianul italian a petrecut 18 luni la clubul londonez.

Recomandarea video

Sondaj Avangarde: Ce spun românii despre introducerea serviciului militar obligatoriu
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Cancan
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
Fenomenul meteo neobişnuit care va lovi România în ianuarie! Unul dintre cele mai atipice episoade climatice din ultimii 125 de ani
CSID
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Promotor