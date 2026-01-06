Antrenorul Liam Rosenior anunță că părăsește Strasbourg pentru a prelua Chelsea

Meciul de fotbal dintre FC Paris (echipament albastru) si Strasbourg (echipament alb) din etapa a V-a a Ligii 1 franceze, disputat pe stadionul Jean-Bouin din Paris, duminica, 21 septembrie 2025. In imagine: Liam Rosenior, antrenor Strasbourg . DRAGOS PASCANEANU / MEDIAFAX FOTO

Sub contract până în 2028, antrenorul Liam Rosenior a susținut o conferință de presă marți dimineață la Strasbourg, unde și-a explicat decizia.

„Am primit permisiunea să discut cu unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Este o onoare să fiu luat în considerare. Probabil voi deveni antrenorul lui Chelsea. Am un acord verbal, care va fi semnat în următoarele ore. Am vrut să vin să explic personal, înainte de a pleca”, a spus Liam Rosenior, potrivit publicației L’Equipe.

Rosenior a vorbit despre sentimentele sale privind plecarea de la Strasbourg.

„Există decizii care îți schimbă viața. Voi iubi Strasbourg toată viața. Nu puteam să spun nu. Este un club imens. Mă apropie și de copiii mei, îmi era dor de ei. Am dat mereu totul pentru club. Este o mândrie pentru mine și ar trebui să fie și pentru Racing, pentru Marc Keller. Ultimele zile au fost complicate. Am fost fericit la început, nu pot să neg, întotdeauna am visat la asta. Sunt și puțin trist că părăsesc Strasbourg”, a mai spus el.

Rosenior, care a discutat deja cu câțiva jucători, a recunoscut că momentul nu este ideal.

„Viitorul va spune. Nimic nu e garantat în viață. Poate că succesorul meu va avea și mai mult succes! Sper să fie bine așa”, a încheiat antrenorul englez.

Chelsea a confirmat, marți la amiază, numirea lui Rosenior antrenor principal.

Cel mai probabil, Rosenior nu va fi prezent la meciul de miercuri seară al echipei Chelsea împotriva lui Fulham, dar poate fi prezent sâmbătă, la partida contra lui Charlton.

Chelsea s-a despărțit, în urmă cu cinci zile, de antrenorul Enzo Maresca. Tehnicianul italian a petrecut 18 luni la clubul londonez.