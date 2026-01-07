Prima pagină » Sport » Gary O’Neil, numit antrenor la Strasbourg până în 2029, în locul lui Rosenior, plecat la Chelsea

Gary O'Neil a fost anunțat miercuri ca noul antrenor al echipei franceze de fotbal Racing Club de Strasbourg, înlocuindu-l pe Liam Rosenior, care a semnat marți cu Chelsea, campioana mondială a cluburilor.
30 March 2024, United Kingdom, Birmingham: Wolverhampton Wanderers manager Gary O'Neil (L) gestures on the touchline as Aston Villa manager Unai Emery watches on during the English Premier League soccer match between Aston Villa and Wolverhampton Wanderers at Villa Park. Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa
Petre Apostol
07 ian. 2026, 12:54, Sport

Gary O’Neil, liber de contract după despărțirea de Wolverhampton acum un an, a semnat până în iunie 2029.

„Sunt mândru să mă alătur acestui club incredibil și abia aștept să încep. Strasbourg are o istorie unică, suporteri dedicați și un lot de jucători de mare calitate. Prioritatea mea este să lucrez din greu cu echipa pentru succesul clubului”, a declarat O’Neil, în comunicatul clubului.

„Gary O’Neil este un antrenor exigent și recunoscut, cu o abordare modernă, care se încadrează perfect în continuitatea proiectului nostru sportiv”, a spus, la rândul său, președintele clubului, Marc Keller.

Liam Rosenior a semnat marți un contract pe șase ani cu clubul londonez Chelsea. Clubul din Anglia se despărțise de italianul Enzo Maresca.

Strasbourg ocupă locul 7 în campionatul francez și s-a clasat pe prima poziție în faza ligii din Conference League.

