Gary O’Neil, numit antrenor la Strasbourg până în 2029, în locul lui Rosenior, plecat la Chelsea

Gary O’Neil, liber de contract după despărțirea de Wolverhampton acum un an, a semnat până în iunie 2029.

„Sunt mândru să mă alătur acestui club incredibil și abia aștept să încep. Strasbourg are o istorie unică, suporteri dedicați și un lot de jucători de mare calitate. Prioritatea mea este să lucrez din greu cu echipa pentru succesul clubului”, a declarat O’Neil, în comunicatul clubului.

„Gary O’Neil este un antrenor exigent și recunoscut, cu o abordare modernă, care se încadrează perfect în continuitatea proiectului nostru sportiv”, a spus, la rândul său, președintele clubului, Marc Keller.

Liam Rosenior a semnat marți un contract pe șase ani cu clubul londonez Chelsea. Clubul din Anglia se despărțise de italianul Enzo Maresca.

Strasbourg ocupă locul 7 în campionatul francez și s-a clasat pe prima poziție în faza ligii din Conference League.