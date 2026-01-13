Manchester City câștigă pe terenul lui Newcastle, în manșa tur din semifinalele Cupei Ligii

Pe St. James’s Park, Newcastle a început mai bine partida cu Manchester City și a ratat o ocazie uriașă în debut. Wissa, transferat în vară, a scăpat singur cu portarul Trafford, dar a trimis peste poartă din interiorul careului. A fost cea mai mare șansă a lui Newcastle din prima parte a jocului, una echilibrată.

Newcastle a fost din nou aproape de gol, în partea secundă, prin Wissa, care a lovit bara, iar Bruno Guimarães a nimerit și el stâlpul porții lui City. Lipsa de eficiență a gazdelor a fost însă pedepsită de formația lui Pep Guardiola.

În minutul 53, noul sosit în lotul lui City, Antoine Semenyo, a deschis scorul, reluând din apropiere o minge deviată de Bernardo Silva. Câteva minute mai târziu, Semenyo a trimis mingea în plasă din nou, cu călcâiul, după un corner, însă reușita a fost anulată de VAR, pe motiv că Erling Haaland, aflat în ofsaid, a influențat faza.

Finalul meciului a fost deschis, cu ocazii de ambele părți, iar City a lovit decisiv în prelungiri. Rayan Cherki, introdus pe parcurs, a stabilit scorul final, 2-0, în minutul 90+8, după un contraatac rapid.

Grație acestui succes, Manchester City este mare favorită la calificarea în finala de pe Wembley. Cealaltă semifinală a Cupei Ligii le opune pe Chelsea și Arsenal, prima manșă fiind programată miercuri seară, de la ora 22:00.