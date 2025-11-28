„Solidaritatea fraților ortodocși e folosită și de Putin”. Cristian Preda, după mesajul „Frați ortodocși” la meciul Steaua Roșie–FCSB: „Este un mesaj politic, alternativ la identitatea europeană”

Suporterii echipei Steaua Roșie Belgrad au afișat aseară, la meciul cu F.C. FCSB, un banner uriaș pe care scria, în limba engleză, „Orthodox brothers” („Frați ortodocși”). Gestul nu este unul inocent, ci un mesaj profund politic, afirmă politologul și fostul europarlamentar Cristian Preda.

Potrivit acestuia, mesajul reprezintă un răspuns de mulțumire pentru acțiunile unor suporteri ai echipei naționale a României, care, la meciul cu selecționata din Kosovo, au afișat bannerul „Kosovo e Serbia”. Iar o parte din suporteri s-au solidarizat și cu criminalul de război Ratko Mladić, înaintea meciului recent cu Bosnia și Herțegovina, afișând mesaje în sprijinul acestuia.

Preda avertizează că astfel de mesaje, prezentate sub forma unei fraternități religioase, au o miză geopolitică mult mai largă:

„Solidaritatea fraților ortodocși e folosită, nu doar pe stadioane, pentru a defini o alternativă la identitatea europeană. O folosește și Putin în campania sa – inclusiv militară – contra Occidentului”, subliniază acesta.

În opinia lui Cristian Preda, tribunele stadioanelor devin tot mai des spații de propagare a unor ideologii iliberale și antioccidentale, camuflate în sloganuri identitare sau naționaliste.

Aceste manifestări, spune el, nu trebuie privite doar ca excese ale galeriilor, ci ca parte a unui curent mai amplu care contestă valorile europene.

Context

În drumul spre Bosnia suporterii români s-au pozat în fața bisericii din Belgrad alături de sârbi. UST a postat și un mesaj pe Facebook alături de fotografie.

„Orthodox Brothers! În drumul nostru spre Zenica pentru a susține naționala, i-am vizitat pe frații noștri sârbi pentru a transmite un mesaj comun, prin care vrem sa tragem un semnal de alarmă. Europa creștină a fost apărată și sângele voievozilor noștri timp de secole și nu vom accepta să ne pierdem identitatea europeană creștină. Trăiască Serbia! Trăiască România!”, a fost mesajul postat de „Uniți sub tricolor” pe pagina de Facebook.

Un alt grup de ultrasi români care se deplasează spre Bosnia și Herțegovina a afișat n banner în care Mladić era prezentat ca „erou european”.

Cine este Ratko Mladic

Ratko Mladić a fost comandantul armatei sârbilor bosniaci în timpul războiului din Bosnia, între 1992 și 1995. A avut un rol-cheie în operațiunile militare ale Republicii Srpska.

El a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață de Tribunalul Penal Internațional de la Haga. Instanța l-a găsit vinovat de genocid, crime împotriva umanității și crime de război.

Cea mai gravă acuzație este genocidul de la Srebrenica, unde peste 8.000 de bărbați și băieți bosniaci musulmani au fost executați în iulie 1995.

Mladić a fost responsabil și pentru asediul orașului Sarajevo, care a provocat moartea a mii de civili.