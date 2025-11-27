Prima pagină » Sport » Scenografie surpriză a fanilor celor de la Steaua Roșie Belgrad la începutul meciului cu FCSB. Mesaj impresionant pentru români

Fanii echipei Steaua Roșie Belgrad au impresionat la începutul meciului cu FCSB cu o scenografie specială, afișând stemele României și Serbiei. Mesajul transmis de coregrafia atent lucrată a fost unul de respect, demonstrând legătura istorică între poporul sârb și cel român.
Laurentiu Marinov
27 nov. 2025, 23:38, Sport

În startul meciului de la Belgrad, fanii sârbi de la Steaua Roșie Belgrad au afișat o scenografie specială. Aceasta  l-a impresionat cu siguranță și pe Gigi Becali. Astfel, sârbii au arătat încă o dată că relațiile dintre cele două țări sunt foarte bune, scrie Pro Sport.

Fanii gazdelor s-au pregătit intens pentru acest meci și au reușit să surprindă pe toată lumea.

Astfel, în peluza stadionului au fost afișate stemele celor două țări, însoțite de un mesaj: „Orthodox brothers (n.r. frați ortodocși)”.

Steaua Roșie Belgrad și FCSB se întâlnesc joi, 27 noiembrie 2025, în etapa a cincea a fazei principale din UEFA Europa League, într-o partidă care a început la ora 22:00.

FCSB are nevoie de victorie pe terenul celor de la Steaua Roșie Belgrad, pentru a mai putea spera în continuare la calificarea în următoarea fază a competiției. În acest moment, „roș-albaștrii” figurează cu doar trei puncte în clasament, acumulate în patru etape disputate. În ultimele trei runde, echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a înregistrat trei înfrângeri.