Scenografie surpriză a fanilor celor de la Steaua Roșie Belgrad la începutul meciului cu FCSB. Mesaj impresionant pentru români

În startul meciului de la Belgrad, fanii sârbi de la Steaua Roșie Belgrad au afișat o scenografie specială. Aceasta l-a impresionat cu siguranță și pe Gigi Becali. Astfel, sârbii au arătat încă o dată că relațiile dintre cele două țări sunt foarte bune, scrie Pro Sport.

Fanii gazdelor s-au pregătit intens pentru acest meci și au reușit să surprindă pe toată lumea.

Astfel, în peluza stadionului au fost afișate stemele celor două țări, însoțite de un mesaj: „Orthodox brothers (n.r. frați ortodocși)”.

Steaua Roșie Belgrad și FCSB se întâlnesc joi, 27 noiembrie 2025, în etapa a cincea a fazei principale din UEFA Europa League, într-o partidă care a început la ora 22:00.

FCSB are nevoie de victorie pe terenul celor de la Steaua Roșie Belgrad, pentru a mai putea spera în continuare la calificarea în următoarea fază a competiției. În acest moment, „roș-albaștrii” figurează cu doar trei puncte în clasament, acumulate în patru etape disputate. În ultimele trei runde, echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a înregistrat trei înfrângeri.