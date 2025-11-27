FCSB a pierdut cu1-0 meciul cu Steaua Roșie Belgrad în etapa 5 din Europa League

Steaua Roșie Belgrad a învins pe FCSB cu scorul de 1-0, în etapa a 5-a din Europa League. Campioana României pierdut, deși a jucat în superioritate din minutul 28.

Singurul gol al partidei a fost înscris pentru echipa sârbă în minutul 50 de Duarte.

Steaua Roșie Belgrad și FCSB s-au întâlnit joi, la Belgrad, în etapa a cincea a fazei principale din UEFA Europa League.

FCSB avea nevoie de victorie pe terenul celor de la Steaua Roșie Belgrad, pentru a mai putea spera în continuare la calificarea în următoarea fază a competiției, scrie ProSport.

Echipele de start

Steaua Roșie Belgrad (1-4-3-2-1): 1. Matheus – 66. YW Seol, 30. Tebo Uchenna, 13. Veljković, 23. Tiknizyan – 20. Tomas Händel, 33. Krunić, 21. Elšnik – 17. Bruno Duarte, 4. Ivanić – 89. Arnautović. Antrenor: Vladan Milojević

Rezerve: 18. Glazer, 77. Guteša – 5. Rodrigão, 6. Bajo, 7. Felício Milson, 10. Katai, 19. Damjanović, 22. Kostov, 24. Stanković, 25. Leković, 40. Zarić, 71. Avdić

FCSB (1-4-2-3-1): 38. Zima – 2. Creţu, 30. Ngezana, 4. Graovac, 33. Radunović – 8. Șut, 16. Lixandru – 11. Miculescu, 27. Olaru, 93. Thiam – 9. Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous

Rezerve: 34. Udrea – 10. Tănase, 18. Edjouma, 20. Politic, 28. Pantea, 31. Cisotti, 37. O. Popescu, 42. Alhassan