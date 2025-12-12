Revenirea FCSB în meciul cu Feyenoord, desemnată de UEFA „Performanța etapei” în Europa League

Echipa de fotbal FCSB si echipa Feyenoord s-au intalnit intr-un meci din runda a 6-a a fazei principale din Europa League, joi, 11 decembrie 2025, pe Stadionul Arena Nationala din Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Partida FCSB – Feyenoord a fost selectată de UEFA pentru votul „Performanța etapei”, alături de Stuttgart – Maccabi Tel Aviv (4-1).

Forul continental a precizat pe rețelele de socializare că „nu putea fi decât o câștigătoare”, atribuind echipei FCSB titlul pentru performanța etapei.

Campioana României a realizat o revenire impresionantă, după ce a fost condusă cu 1-3, reușind să înscrie trei goluri consecutive în partea secundă.

Golul decisiv a venit în minutul 90+5, când Florin Tănase a înscris după o pasă a lui Cisotti.

Prin succesul înregistrat, al doilea din competiție, FCSB a ajuns la un total de 6 puncte, urcând pe locul 27, la un singur punct de zona locurilor care oferă calificarea în play-off.