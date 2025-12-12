Jannik Sinner, pentru al treilea an consecutiv „Favoritul Fanilor” la premiile circuitului ATP

Jannik Sinner a avut un sezon remarcabil, în care a câștigat șase titluri și a încheiat anul pe locul 2 mondial, în urma spaniolului Carlos Alcaraz.

Într-un mesaj adresat fanilor, Jannik Sinner a mulțumit pentru sprijinul acordat.

„Vă mulțumesc enorm pentru voturi. Să câștig din nou acest premiu înseamnă enorm pentru mine, mai ales pentru că vine din partea voastră. A fost un an intens, dar energia și dragostea pe care mi le transmiteți, mai ales când intru pe teren, fac totul special. Mă voi pregăti cât pot de bine pentru anul viitor. Ne vedem curând”, a spus Sinner într-un clip video pentru ATP.

Sinner a început anul în forță, apărându-și titlul la Australian Open. A ajuns în finală la toate turneele la care a participat, cu excepția competițiilor de la Halle și Shanghai.

Momentul de vârf al sezonului a fost victoria de la Wimbledon, unde l-a învins în finală pe rivalul Carlos Alcaraz, cucerind primul său trofeu pe iarba londoneză.

Finalul de sezon a fost la fel de impresionant: Sinner a încheiat anul cu 15 victorii consecutive, impunându-se la Viena, Paris și la Turneul Campionilor, turneu pe care l-a câștigat fără să piardă vreun set, la fel ca în ediția precedentă.

Italianul, ajuns la 24 de titluri în carieră, a înregistrat în 2025 un bilanț de 58 de victorii și 6 înfrângeri, potrivit statisticilor ATP.