Jannik Sinner încheie anul cu un nou titlu la Torino: „Sunt un jucător mai bun decât anul trecut”

Jannik Sinner a declarat că este în formă excelentă după succesul obținut în finala ATP de la Torino.

Tenismenul, numărul 2 mondial, afirmă că nivelul său actual depășește performanțele din 2024, iar victoria de duminică a dovedit că poate să-și întreacă toate limitele propuse.

Italianul, cvadruplu campion de Grand Slam, a cucerit din nou trofeul de final de sezon după un duel puternic cu rivalul său, Carlos Alcaraz, liderul mondial, scor 7-6(4), 7-5, scrie Forbes.

Atmosfera din Arena Inalpi a fost incendiară, publicul a scandat „Ole, Ole, Ole, Sinner, Sinner” în timp ce sportivul de 24 de ani își încheia anul într-un mod impresionant.

Sinner nu a pierdut niciun set în această competiție.

„Sunt un jucător mai bun decât anul trecut”, a declarat Sinner după triumful de la Torino.

La scurt timp după finală, el a mai declarat că actualul sezon s-a încheiat cu rezultate de excepție, de care este mândru.

„Sincer, nu vreau să compar (anii). Este un sezon uimitor”, a spus Sinner.

„Anul trecut a fost un sezon uimitor. Anul acesta, să ajung în patru finale de Grand Slam, să vin aici, să câștig aici, să am această serie mare la sfârșitul anului, este uimitor. Dar, mai ales, simt că sunt un jucător mai bun decât anul trecut, cred că acesta este cel mai important aspect. Totul face parte din proces. Întotdeauna spun și cred că, dacă continui să muncești și să încerci să fii un jucător mai bun, rezultatele vor veni. Anul acesta a fost așa.”, a mai declarat italianul.

Triumful de la Torino vine ca o completare perfectă în lista de succese a acestui an, în care intră și trofeele de la Australian Open și Wimbledon.

Jannik Sinncer va încheia anul 2025 pe poziția a doua în clasamentul mondial.

Deși a lipsit trei luni după victoria de la Melbourne, Sinner a strâns șase titluri și un bilanț de 58-6.

Totalul carierei sale a urcat la 24 de trofee, la egalitate cu numărul lui Carlos Alcaraz.

„Multe, multe victorii și nu multe înfrângeri. În toate înfrângerile pe care le-am avut, am încercat să văd partea pozitivă și să mă dezvolt ca jucător. Simt că sau am simțit că totul s-a întâmplat într-un mod foarte bun. Sunt extrem de mulțumit de sezon.”, a spus Sinner.