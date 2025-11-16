Sinner câștigă din nou Turneul Campionilor. Victorie în două seturi cu Alcaraz

Italianul s-a impus cu 7-6 (7-4), 7-5 și câștigă pentru al doilea an la rând competiția fără să piardă vreun set.

Sinner ajunge astfel la 31 de victorii consecutive pe hard indoor și reduce diferența în duelurile directe cu Alcaraz la 10-6.

Este a doua finală din acest sezon în care îl învinge pe spaniol.

Sezon foarte bun pentru Sinner: două Grand Slam-uri și șase trofee

Deși nu a reușit să încheie anul pe locul 1 mondial, italianul bifează unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei: două titluri de Grand Slam, patru finale majore și șase trofee câștigate, în ciuda unei suspendări pentru dopaj care l-a ținut trei luni departe de teren.

Sinner nu a mai pierdut un meci la Turneul Campionilor din 2023, când era învins de Novak Djokovic în finală.

Prin succesul de duminică, Sinner devine al patrulea jucător din acest secol care își apără titlul, după Lleyton Hewitt, Roger Federer și Novak Djokovic.