Cel mai vârstnic fotbalist profesionist din lume, semnează pentru încă un sezon: Ce vârstă are „King Kazu”

Fukushima United a confirmat transferul temporar al lui Miura de la Yokohama FC, valabil până în iunie. Jucătorul a declarat că dragostea sa pentru fotbal nu s-a diminuat odată cu trecerea anilor. „Sunt recunoscător pentru șansa de a evolua aici și voi da tot ce am pentru Fukushima United”, a transmis acesta într-un comunicat, preluat de Euronews.

Carieră începută în Brazilia și desfășurată pe cinci continente

Miura și-a început drumul în fotbalul profesionist în 1986, la clubul Santos din Brazilia. El a plecat la numai 15 ani, singur din Japonia, pentru a-și împlini visul. De-a lungul timpului, a evoluat pe cinci continente, având experiențe la cluburi precum Genoa (Italia), Dinamo Zagreb (Croația), Sydney FC (Australia) și Oliveirense (Portugalia).

În martie 2017, la vârsta de 50 de ani și șapte zile, Miura a stabilit recordul de cel mai vârstnic fotbalist care a disputat un meci profesionist, depășindu-l pe legendarul Stanley Matthews. În anii ’90, a marcat 55 de goluri în 89 de apariții pentru echipa națională a Japoniei . El a contribuit decisiv la câștigarea Cupei Asiei din 1992, fiind desemnat cel mai bun jucător al turneului.

King Kazu: revenirea în J-League și angajament față de suporteri

Mutarea la Fukushima United readuce atacantul în circuitul J-League, după cinci ani petrecuți la niveluri inferioare. Echipa a încheiat sezonul trecut pe locul 10 în liga a treia. „Le promit fanilor și comunității locale că voi lupta în fiecare meci pentru a ajuta echipa”, a spus Miura.

Deși fotbaliști precum Gianluigi Buffon au evoluat până la 45 de ani sau Zlatan Ibrahimović până la 41, nimeni nu se apropie de durata carierei lui „King Kazu”. Parcursul său rămâne un exemplu de devotament, disciplină și pasiune pentru fotbal, inspirând generații de sportivi din întreaga lume.