Dusan Miletic și Fatts Russell, de la U-BT Cluj-Napoca, performanță istorică împotriva lui Slask

Dusan Miletic și Fatts Russell au stabilit o performanță istorică în Eurocup în meciul de marți seara, când U-BT Cluj-Napoca s-a impus în fața polonezilor de la Slask Wroclaw.
Cosmin Pirv
31 dec. 2025, 07:29, Sport

Campionii României au fost nevoiți să lupte până în ultima secundă pentru a învinge echipa Slask Wroclaw cu 94-92 pe teren propriu, în etapa a 12-a a Eurocup.

Slask a condus multe minute pe parcursul meciului, dar clujenii au găsit resurse să câștige.

Site-ul oficial al competiției notează că Fatts Russell și Dusan Miletic și-au unit forțele pentru o performanță istorică.

Cu 13,7 secunde înainte de final, scorul era 92-92. Slask a cerut time-out și atunci antrenorul Silvășan a decis să facă o mișcare crucială. Slask a repus mingea în joc, iar Cluj a decis să faulteze pe Noah Kirkwood, care avea 3 din 5 aruncări libere și ratase două cu mai puțin de 4 minute rămase. Mișcarea a dat roade, deoarece Kirkwood a ratat ambele încercări”, scrie euroleaguebasketball.net.

Miletic a marcat ultimele două puncte ale partidei.

Russell și Miletic au intrat în istorie, devenind doar a șasea pereche de coechipieri care a obținut indici de performanță de 35 sau mai mari într-un meci din EuroCup.

Russell a terminat meciul cu 30 de puncte, 7 recuperări și 7 pase decisive, plus 11 faulturi provocate, pentru un indice de 37. Dusan Miletic a înregistrat un double-double cu 19 puncte și 14 recuperări, adăugând 5 pase decisive și 6 faulturi provocate, pentru un indice de 35.

„Nu a fost cel mai bun meci al nostru din punct de vedere al scorului, dar am arătat cât de puternici suntem, reușind să obținem victoria la final”, a spus Russell. „Fanii noștri ne-au dat multă energie spre finalul meciului și asta ne-a ajutat să trecem peste obstacole”, a adăugat el.

În meciul de marți, Karel Guzman a înscris coșul prin care a ajuns la 500 de puncte marcate în BKT EuroCup.

U-BT Cluj joacă patru din următoarele cinci meciuri din Eurocup în deplasare, prima fiind în 7 ianuarie la Umana Reyer Venice.

Până atunci, însă, clujenii vor întâlni FMP în Liga Adriatică pe teren propriu în 3 ianuarie.

