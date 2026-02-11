U-Banca Transilvania se califică în optimile BKT EuroCup după victoria categorică cu Aris Salonic

Într-o partidă decisivă pentru locul 6 în Grupa A, „alb-negrii” au dominat autoritar confruntarea și și-au asigurat prezența în faza eliminatorie a competiției europene.

Susținută de peste 9.500 de spectatori, U-Banca Transilvania – Aris Salonic a început partida cu un ritm ridicat, chiar dacă grecii au fost primii care au profitat de emoțiile debutului. Treptat, elevii lui Mihai Silvășan au strâns rândurile în apărare, iar eficiența ofensivă a început să facă diferența. Tripla lui Guzman și aportul constant al lui Creek au adus conducerea de partea clujenilor, care au încheiat primul sfert cu un avantaj clar, 31-21.

Control total până la pauză

În sfertul al doilea, U-Banca Transilvania – Aris Salonic a devenit un duel dezechilibrat. Molinar, Guzman și Russell au punctat constant, iar defensiva clujeană a limitat opțiunile grecilor. Deși Bryce Jones a încercat să mențină Aris în joc, ecartul a crescut până la 18 puncte, iar la pauza mare tabela indica 55-43 pentru gazde, confirmând superioritatea echipei clujene.

Revenirea de la vestiare a consolidat avantajul. Meciul a continuat în aceeași notă, cu Russell și Molinar decisivi în momentele-cheie. Chiar dacă oaspeții au avut tentative de revenire, fiecare apropiere a fost rapid contracarată. Finalul sfertului al treilea a adus o nouă triplă a lui Molinar, care a dus scorul la 83-65, practic decisiv.

Ultimul act a fost o formalitate. Nervii grecilor au cedat, iar clujenii au profitat din plin, depășind pragul de 100 de puncte. U-Banca Transilvania – Aris Salonic s-a încheiat 111-92. În faza următoare, „alb-negrii” vor înfrunta ocupanta locului 3 din Grupa B.