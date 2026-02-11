Prima pagină » Sport » U-Banca Transilvania se califică în optimile BKT EuroCup după victoria categorică cu Aris Salonic

U-Banca Transilvania se califică în optimile BKT EuroCup după victoria categorică cu Aris Salonic

U-Banca Transilvania – Aris Salonic 111-92 a fost scorul serii în BTarena, acolo unde formația clujeană a obținut calificarea în optimile BKT EuroCup, pentru al treilea sezon consecutiv.
U-Banca Transilvania se califică în optimile BKT EuroCup după victoria categorică cu Aris Salonic
Sursa foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
11 feb. 2026, 21:13, Sport

Într-o partidă decisivă pentru locul 6 în Grupa A, „alb-negrii” au dominat autoritar confruntarea și și-au asigurat prezența în faza eliminatorie a competiției europene.

Susținută de peste 9.500 de spectatori, U-Banca Transilvania – Aris Salonic a început partida cu un ritm ridicat, chiar dacă grecii au fost primii care au profitat de emoțiile debutului. Treptat, elevii lui Mihai Silvășan au strâns rândurile în apărare, iar eficiența ofensivă a început să facă diferența. Tripla lui Guzman și aportul constant al lui Creek au adus conducerea de partea clujenilor, care au încheiat primul sfert cu un avantaj clar, 31-21.

Control total până la pauză

În sfertul al doilea, U-Banca Transilvania – Aris Salonic a devenit un duel dezechilibrat. Molinar, Guzman și Russell au punctat constant, iar defensiva clujeană a limitat opțiunile grecilor. Deși Bryce Jones a încercat să mențină Aris în joc, ecartul a crescut până la 18 puncte, iar la pauza mare tabela indica 55-43 pentru gazde, confirmând superioritatea echipei clujene.

Revenirea de la vestiare a consolidat avantajul. Meciul a continuat în aceeași notă, cu Russell și Molinar decisivi în momentele-cheie. Chiar dacă oaspeții au avut tentative de revenire, fiecare apropiere a fost rapid contracarată. Finalul sfertului al treilea a adus o nouă triplă a lui Molinar, care a dus scorul la 83-65, practic decisiv.

Ultimul act a fost o formalitate. Nervii grecilor au cedat, iar clujenii au profitat din plin, depășind pragul de 100 de puncte. U-Banca Transilvania – Aris Salonic s-a încheiat 111-92. În faza următoare, „alb-negrii” vor înfrunta ocupanta locului 3 din Grupa B.

Recomandarea video

Fake grosolan cu AI în social media, ventilat de propaganda rusă: O ”poză” virală cu Zelenski și pedofilul Epstein
G4Media
Trupe românești în Groenlanda? Satelit românesc? „Ni s-a părut, nu e adevărat ce am văzut, ci ce ne spune ministrul Apărării”. Metoda Miruță în 3 pași: gafează, remontează declarațiile, apoi acuză presa de fake news
Gandul
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
Libertatea
Leacul Mariei Treben pentru inimă obosită și circulație deficitară. Se mai numește și „planta inimii”
CSID
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Promotor