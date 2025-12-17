Revenirea lui Alcaraz împotriva lui Fils la Monte-Carlo, declarată Meciul anului în ATP Tour

Cei doi tineri jucători au oferit un spectacol extraordinar în prima lor întâlnire, scrie atptour.com.

Fils a lansat lovituri explozive și puternice de la linia de fund pentru a câștiga primul set, înainte ca Alcaraz să realizeze o revenire miraculoasă, impunându-se cu 4-6, 7-5, 6-3 după două ore și 23 de minute.

În votul fanilor, thrillerul Alcaraz-Fils a învins concurența puternică, inclusiv triumful lui Jannik Sinner în finala de la Viena împotriva lui Alexander Zverev și finala epuizantă de trei ore de la Atena între Novak Djokovic și Lorenzo Musetti.

Alcaraz, opt titluri în 2025

Cu toate acestea, combinația de calitate și curaj a lui Alcaraz la Monte-Carlo a făcut ca triumful său să fie considerat de suporteri meciul de neuitat al anului, conform ATP.

Alcaraz a salvat trei puncte de break la 5-5, 0/40 în setul al doilea și a recuperat ulterior un deficit de 1-3 în setul al treilea.

Acesta a fost unul dintre cele opt trofee câștigate de Alcaraz în acest sezon, care a cucerit și titlurile de la Roland Garros și US Open, recâștigând pentru prima dată din 2022 titlul de numărul 1 mondial la sfârșitul anului. Spaniolul a oferit și un meci palpitant pe terenul de zgură din finala Roland Garros, reușind o revenire epică și surprinzându-l pe rivalul Sinner pentru a câștiga titlul. Meciul respectiv a ocupat primul loc în clasamentul celor mai bune meciuri de Grand Slam din 2025.