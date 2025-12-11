Juan Carlos Ferrero și Samuel López, care îl pregătesc pe Carlos Alcaraz, desemnați antrenorii anului de ATP

Juan Carlos Ferrero devine primul antrenor care câștigă distincția de două ori (2022, 2025). López s-a alăturat oficial echipei la începutul sezonului, iar tandemul a fost validat de rezultate imediate.

„Sunt foarte fericit pentru acest premiu. Samuel s-a integrat perfect, lucrăm împreună de mulți ani și știe exact ce îmi doresc pentru Carlos”, a declarat Juan Carlos Ferrero, întră-un comunicat al ATP.

López a precizat că adaptarea a decurs fără dificultăți.

„Rezultatele au venit repede. Îl cunosc pe Ferrero de la 10 ani, iar pe Carlos de la începuturile lui la academie. Atmosfera de lucru e relaxată și știm cu toții ce are nevoie Carlos”, a spus López.

Alcaraz a încheiat anul cu un bilanț de 71 de victorii, cel mai bun din circuitul profesionist. Stafful tehnic a indicat drept moment-cheie turneul de la Monte Carlo, unde jucătorul a obținut titlul în ciuda unui joc fluctuant.

„A fost o perioadă complicată după Indian Wells și Miami. Am discutat mult cu el, nu doar ca antrenori, ci ca prieteni. Titlul de la Monte Carlo i-a redat încrederea”, a mai spus Ferrero.

López a subliniat progresul pe plan psihologic al sportivului. „Carlos a înțeles importanța de a-și exprima emoțiile. A fost un pas mare spre maturizare”, a spus el.

Sezonul pe zgură a inclus titluri la Monte Carlo, Roma și Roland Garros, cu un total de 22–1 pe respectiva suprafață.

În finalul anului, Alcaraz a obținut confirmarea locului 1 mondial la Torino.

Cu privire la 2026, cei doi antrenori afirmă că obiectivul rămâne menținerea ambiției jucătorului.

„Misiunea noastră este să-i menținem ambiția vie. Nu te poți opri aici. Bucuria lui de a juca trebuie să se vadă mereu”, a spus López.