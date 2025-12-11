Eric Garcia a semnat prelungirea contractului cu FC Barcelona până în 2031

Fundașul Eric Garcia a confirmat, cu prilejul semnării prelungirii contractului cu FC Barcelona până în 2031, joi seară, că în ianuarie existaseră „opțiuni reale de a pleca”, însă discuția decisivă cu antrenorul Hansi Flick l-a convins să rămână.

„Până în ianuarie îmi era greu să joc, existau opțiuni de a pleca, dar în ziua meciului cu Benfica am vorbit cu mister și mi-a spus clar că are nevoie de mine în echipă”, a declarat Eric Garcia în cadrul conferinței organizate de clubul spaniol, subliniind rolul esențial al tehnicianului german în relansarea sa.

Fundașul a adăugat că împrumutul la Girona l-a ajutat enorm. „Perioada petrecută la Girona a fost foarte importantă pentru mine. Mi-a oferit multă încredere”, a mai spus Eric Garcia.

Fundașul a vorbit și despre relația pe care o are cu antrenorul Hansi Flick.

„Hansi îmi spune mereu să fiu eu însumi. E foarte apropiat de jucători și se vede în randamentul pe care ni-l dă tuturor. Îți oferă libertate”.

Eric Garcia: Visul din copilărie este să câștig trofee

García afirmă că încrederea de a fi titular nu l-a părăsit niciodată și a respins speculațiile privind un eventual transfer la PSG.

„Am crezut mereu că pot fi titular la Barça. Nu am avut cunoștință de interesul PSG. I-am spus agentului să ajungă la un acord aici”, a spus Garcia.

„De mic veneam pe Camp Nou, în epoca lui Pep. Avem un grup tânăr și un viitor incredibil. Visul din copilărie este să câștig trofee. M-am întors la Barça ca să îndeplinesc acel vis”, a completat fundașul.

Întrebat despre forma slabă a echipei Real Madrid, principala rivală a Barcelonei în Spania, García a fost categoric: „Nu mă voi bucura niciodată de problemele unui rival”.

Eric Garcia a vorbit și despre perioada dificilă trăită la începutul său la Barcelona.

„Am ajuns aici foarte tânăr. Treci de la a fi cel mai bun la a fi cel mai slab. Era o perioadă dificilă, clubul cerea rezultate. Am rămas calm, știam ce pot face. În viață sunt momente bune și altele în care lucrurile nu ies cum vrei. Trebuie să rămâi calm”, a spus fundașul.