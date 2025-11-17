FC Barcelona revine pe Camp Nou la meciul cu Athletic Bilbao, după mai bine de doi ani

Echipa antrenată de Hansi Flick va reveni pe propriul teren sâmbătă, la partida cu Athletic Bilbao, din etapa a 13-a din LaLiga, în fața a maximum 45.401 spectatori.

Clubul catalan a încercat în mai multe rânduri să stabilească o dată de reluare a meciurilor pe stadion, însă termenele au fost amânate succesiv, inclusiv cel propus pentru Trofeul Joan Gamper.

Până în prezent, Barcelona avea doar licența 1A, care a permis desfășurarea sesiunii de antrenament cu porțile deschise din 7 noiembrie, la care au asistat aproximativ 23.000 de suporteri.

Revenirea la Camp Nou marchează primul meci oficial pe noua arenă remodelată pentru Hansi Flick, de la instalarea sa pe banca tehnică. Lucrările de modernizare au fost întârziate în mod repetat față de calendarul inițial, care prevedea redeschiderea arenei cu ocazia aniversării a 125 de ani a clubului, în noiembrie 2024.

Barcelona intenționează acum să facă toate demersurile necesare pentru a putea disputa pe stadion și următorul meci de pe teren propriu din UEFA Champions League, programat pe 9 decembrie, împotriva formației Eintracht Frankfurt.