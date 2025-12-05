Eric Garcia își prelungește contractul cu FC Barcelona până în 2031

Fundașul spaniol Eric Garcia, format la La Masia și revenit la Barcelona în 2021 după finalizarea junioratului la Manchester City, a fost împrumutat în sezonul 2023-2024 la Girona.

Revenit sub comanda lui Hansi Flick, a devenit o piesă de bază a defensivei catalane. Eric Garcia este jucătorul cu cele mai multe minute jucate în sezonul în curs – 1.510 minute.

FC Barcelona a precizat în comunicatul oficial că decizia de prelungire reflectă încrederea clubului în fotbaliștii crescuți la academia proprie.

„Performanțele, maturitatea și angajamentul său au fost factori determinanți în prelungirea contractului. Eric García își va continua aportul prin talent, leadership și stabilitate, iar anunțul de astăzi este unul pe care clubul îl sărbătorește, alături de suporteri”, se arată în comunicatul FC Barcelona.