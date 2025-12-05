Prima pagină » Sport » Eric Garcia își prelungește contractul cu FC Barcelona până în 2031

Eric Garcia își prelungește contractul cu FC Barcelona până în 2031

FC Barcelona a anunțat vineri prelungirea contractului fundașului central Eric Garcia până în anul 2031, punând capăt speculațiilor privind o posibilă plecare în perioada de mercato din iarnă.
Eric Garcia își prelungește contractul cu FC Barcelona până în 2031
BARCELONA, SPAIN - MAY 11: Eric Garcia centre-back of Barcelona and Spain celebrates after scoring his sides first goal during the La Liga match between FC Barcelona and Real Madrid at Estadi Olimpic Lluis Companys on May 11, 2025 in Barcelona, Spain. Jose Hernandez / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
05 dec. 2025, 13:59, Sport

Fundașul spaniol Eric Garcia, format la La Masia și revenit la Barcelona în 2021 după finalizarea junioratului la Manchester City, a fost împrumutat în sezonul 2023-2024 la Girona.

Revenit sub comanda lui Hansi Flick, a devenit o piesă de bază a defensivei catalane. Eric Garcia este jucătorul cu cele mai multe minute jucate în sezonul în curs – 1.510 minute.

FC Barcelona a precizat în comunicatul oficial că decizia de prelungire reflectă încrederea clubului în fotbaliștii crescuți la academia proprie.

„Performanțele, maturitatea și angajamentul său au fost factori determinanți în prelungirea contractului. Eric García își va continua aportul prin talent, leadership și stabilitate, iar anunțul de astăzi este unul pe care clubul îl sărbătorește, alături de suporteri”, se arată în comunicatul FC Barcelona.

Recomandarea video

Debutantul Antonelli nu se ascunde: Vrea să încheie sezonul din F1 înaintea lui Hamilton
G4media
Localitatea din România care a ajuns să găzduiască cel mai mare adăpost din lume pentru animalele fără stăpân
Gandul
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
Libertatea
Cum poți vota dacă nu te afli în București pe 7 decembrie! Documentele necesare pentru cei care nu au acte valabile
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor