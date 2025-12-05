Prima pagină » Sport » Mijlocașul Dan Nistor și-a prelungit contractul cu FC Universitatea Cluj

Mijlocașul Dan Nistor și-a prelungit contractul cu FC Universitatea Cluj

FC Universitatea Cluj a anunțat vineri prelungirea contractului cu mijlocașul Dan Nistor (37 de ani), unul dintre cei mai experimentați și importanți jucători ai echipei.
Mijlocașul Dan Nistor și-a prelungit contractul cu FC Universitatea Cluj
Meciul de fotbal dintre Universitatea Cluj si FCSB, din etapa 8 a play-off-ului Superligii, disputat pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, duminica, 11 mai 2025. LUCIAN DANCIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
05 dec. 2025, 10:11, Sport

În prezent, Dan Nistor ocupă locul al doilea în clasamentul all-time al prezențelor în Superligă, cu 496 de meciuri, fiind la doar 19 partide în urma liderului Ionel Dănciulescu.

Sosit la „U” Cluj în februarie 2023, Nistor s-a integrat rapid, contribuind la salvarea echipei de la retrogradare și la calificarea în finala Cupei României, pierdută la lovituri de departajare în fața celor de la Sepsi OSK.

În a doua parte a sezonului 2022-2023, mijlocașul a evoluat în 15 partide, marcând patru goluri și oferind o pasă decisivă.

Sezonul 2023-2024 a fost cel mai prolific pentru „decarul” Universității, cu 44 de partide jucate, 16 goluri și 12 pase decisive, în timp ce în stagiunea următoare a adunat 39 de partide, 11 goluri și șase assist-uri, contribuind la calificarea echipei în play-off și revenirea în cupele europene după 53 de ani.

În acest sezon, Nistor a adăugat 17 meciuri la palmaresul său, ajungând la 115 partide în tricoul „studenților”, cu 34 de goluri și 24 de pase decisive.

Prelungirea contractului îl menține pe Nistor în centrul proiectului Universității, cu rol de pilon în angrenajul ofensiv și de model pentru tinerii jucători ai clubului.

Recomandarea video

Ucraina a distrus cu o dronă un avion de luptă MiG-29 al Rusiei în Crimeea
G4media
Localitatea din România care a ajuns să găzduiască cel mai mare adăpost din lume pentru animalele fără stăpân
Gandul
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Vladimir Putin minte cu nerușinare într-un interviu în presa străină și spune că Rusia a vrut să oprească războiul, când a invadat Ucraina: „Occidentul l-a declanșat împotriva noastră”
Libertatea
Când nu ai voie să speli în Postul Crăciunului. Zile în care tradiția spune că nu se spală
CSID
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor