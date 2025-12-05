Mijlocașul Dan Nistor și-a prelungit contractul cu FC Universitatea Cluj

Meciul de fotbal dintre Universitatea Cluj si FCSB, din etapa 8 a play-off-ului Superligii, disputat pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, duminica, 11 mai 2025. LUCIAN DANCIU / MEDIAFAX FOTO

În prezent, Dan Nistor ocupă locul al doilea în clasamentul all-time al prezențelor în Superligă, cu 496 de meciuri, fiind la doar 19 partide în urma liderului Ionel Dănciulescu.

Sosit la „U” Cluj în februarie 2023, Nistor s-a integrat rapid, contribuind la salvarea echipei de la retrogradare și la calificarea în finala Cupei României, pierdută la lovituri de departajare în fața celor de la Sepsi OSK.

În a doua parte a sezonului 2022-2023, mijlocașul a evoluat în 15 partide, marcând patru goluri și oferind o pasă decisivă.

Sezonul 2023-2024 a fost cel mai prolific pentru „decarul” Universității, cu 44 de partide jucate, 16 goluri și 12 pase decisive, în timp ce în stagiunea următoare a adunat 39 de partide, 11 goluri și șase assist-uri, contribuind la calificarea echipei în play-off și revenirea în cupele europene după 53 de ani.

În acest sezon, Nistor a adăugat 17 meciuri la palmaresul său, ajungând la 115 partide în tricoul „studenților”, cu 34 de goluri și 24 de pase decisive.

Prelungirea contractului îl menține pe Nistor în centrul proiectului Universității, cu rol de pilon în angrenajul ofensiv și de model pentru tinerii jucători ai clubului.